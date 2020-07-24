Российский истребитель прогнал американский самолет-разведчик от границы РФ

Российский истребитель Су-27 отогнал американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon от границы РФ над нейтральными водами Черного моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

«24 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российский истребитель приблизился к цели на безопасное расстояние и опознал в нем американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. Тот после приближения Су-27 изменил курс и улетел от российской границы. В свою очередь российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы РФ допущено не было. Подчеркивается, что весь Су-27 весь полет действовал «строго в соответствии с международными правилами».

Минувшим днем российские военные также сообщали о вылете Су-27 на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon над нейтральными водами Черного моря.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео перехвата истребителями США пассажирского авиалайнера Ирана.