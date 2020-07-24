Российский истребитель прогнал американский самолет-разведчик от границы РФ

|
Игорь Рязов
57

Военные РФ второй день подряд перехватывают воздушных разведчиков США над Черным морем.

Российский истребитель прогнал американский самолет-разведчик от границы РФ

Фото: ТАСС / Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 отогнал американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon от границы РФ над нейтральными водами Черного моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

«24 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российский истребитель приблизился к цели на безопасное расстояние и опознал в нем американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. Тот после приближения Су-27 изменил курс и улетел от российской границы. В свою очередь российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы РФ допущено не было. Подчеркивается, что весь Су-27 весь полет действовал «строго в соответствии с международными правилами».

Минувшим днем российские военные также сообщали о вылете Су-27 на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon над нейтральными водами Черного моря.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео перехвата истребителями США пассажирского авиалайнера Ирана.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
Футболист Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета
17:24
Полиция задержала массовку сериала с Гошей Куценко во время съемок в Петербурге
17:21
Петербурженку избили и ограбили из-за детской ссоры — Видео
17:10
Технологии Neuralink Илона Маска — первый шаг к порабощению людей?
16:58
Настоящие тираны: ТОП-4 знаков зодиака, представители которых любят унижать людей
16:46
«Вся в вас!» — Марина Александрова показала лицо дочки

Сейчас читают

Как чувствует себя Юрий Антонов после тяжелой операции?
«Даром никому был не нужен»: прокомментировала Толстая первый брак Собчак
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок