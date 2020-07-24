Появилось видео перехвата истребителями США пассажирского авиалайнера Ирана

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Алиса Старжевская
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Ранее сообщалось, что к самолету приблизились ВВС Израиля.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt; Twitter @JasonMBrodsky

Тема:
Война в Сирии

Пассажиры иранского авиаперевозчика Mahan Air получили серьезные травмы во время полета в небе над Сирией. Самолету пришлось резко уклоняться от появившихся рядом истребителей F-15 ВВС США. Маневр американских «Иглов» попал в объектив камеры. Национальные СМИ сначала заявили, что перехватчики были израильскими. Власти Израиля отказались комментировать данный инцидент. Вскоре стало понятно, что на перехват иранскому борту вышли истребители армии США.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан заявил, что сопровождение самолета американскими истребителями шло на безопасном расстоянии в тысячу метров. Как только стало ясно, что лайнер является пассажирским, истребители сразу улетели, проверка шла с соблюдением строгих международных стандартов.

Несмотря на такие заявления, видео из кабины самолета и показания свидетелей говорят об обратном. Из-за резкого провала на большой высоте многие пассажиры были ранены и пережили сильнейший стресс. В дальнейшем самолет благополучно сел в аэропорту Бейрута.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уже заявил, что его страна тщательно изучит обстоятельства происшествия и примет все необходимые правовые и политические меры в отношении США. При этом Вашингтон будет считаться ответственным за любые происшествия с лайнером на обратном пути его следования.

5-tv.ru сообщал, как силы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем.

Тема:
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