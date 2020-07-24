Команда Пятого канала примет участие в благотворительной регате «Свет. Дети»

2 августа в Санкт-Петербурге в Центральном яхт-клубе на Петровской косе пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». В этом году в гонке примут участие десять экипажей. Пятый канал, для которого благотворительная деятельность является важнейшим направлением работы, тоже встанет под паруса. Все средства, которые будут собраны во время регаты, перечислят на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Благотворительная гонка яхт «Свет. Дети» — это совместный проект Санкт-Петербургского фонда помощи детям «Свет», представителей бизнес структур, медицинского и университетского сообщества и активной молодежи при поддержке Фонда Президентских грантов.

10 команд на крейсерско-гоночных яхтах класса «Л-6» в полдень 2 августа выйдут под парусами в акваторию Финского залива. Соревнования пройдут по всем международным правилам гонок. Перед выходом все участники регаты пройдут инструктаж по технике безопасности и правилам прохождения дистанции.

А пока команды под руководством опытных капитанов проводят тренировки на предстоящем маршруте. Прекрасную половину экипажа Пятого канала составили Марина Белова — заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга, Светлана Кузьмина — Директор Дирекции по обеспечению деятельности и Екатерина Кириллова — заместитель начальника управления продюсирования. Силовые задания на борту яхты с красивым названием «Лилия» лягут на плечи технического директора Ивана Вялкова и актеров сериала «Великолепная Пятерка» Егора Кутенкова и Нодара Джанелидзе.

Егор Кутенков, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

«Когда поступило предложение принять участие в регате в составе команды Пятого канала, согласился не задумываясь. На яхте мне отведена роль наблюдающего за грот-мачтой. Я не очень знаком с профессиональными терминами, но мне нужно будет наблюдать за тремя красными ленточками, чтобы они не провисли. Как только это происходит, надо будет подтравливать парус. От того, насколько правильно настроен грот по отношению к ветру и состоянию поверхности воды, зависит, как будет вести себя судно в тех или иных погодных условиях. Потому сейчас отрабатываем в заливе развороты, проходы. У нас отличный капитан, который объясняет все доступно. И я уверен, что команда Пятого канала выступит достойно».

При определении победителя гонки будут учитываться не только спортивные показатели команд, но и помощь их сторонников, а также зрителей. На сегодняшний день общий призовой фонд составляет 783 010 рублей. Добавить баллы команде яхты «Лилия» и продвинуть ее в турнирной таблице можно уже сейчас на фандрайзинговом этапе гонки. Каждое, даже самое незначительное пожертвование приближает команду к победе и увеличивает фонд, который будет потрачен на лечение детей.

Поддержать команду Пятого и помочь благородному проекту можно по ссылке: https://new.svetdeti.org/regatta/teams/5tv/.

Нодар Джанелидзе, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

«Во время регаты я буду держать второй парус внатяжку и при развороте направлять его на другую сторону. Я благодарен Пятому за приглашение встать под его парусами, стать участником проекта, который в это не простое время дает возможность поддержать самых слабых и беззащитных. Когда большинство решает свои проблемы и занимается собственным выживанием, Пятый канал не изменяет своим принципам и помогает детям».

Победители регаты лично передадут все собранные во время акции средства в Фонд помощи детям «Свет».

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала