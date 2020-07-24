Актриса Марина Александрова редко делится с поклонниками фотографиями своих детей. В этот раз она побаловала фанатов и решилась показать даже личико малышки Екатерины. Она прикрепила снимок к рассказу о забавном случае из жизни дочки, но желая оградить дочь от чужих глаз, выбрала кадр, на котором лицо девочки в расфокусе.

«Дочь залезла ко мне в сумку и достала конфеты, вытащила одну и жует, а ей говорю — как же так, разве так делают, как так получилось??? А она отвечает, смущаясь, но дожевывая конфету: «Это магия, мама“» — рассказала Александрова.

Instagram @mar_alexandrova

Фанаты пришли в восторг от находчивости девочки. Они хвалили и четырехлетнюю Екатерину и ее звездную маму.

«Умный ответ»

«Дети — еще те волшебники!»

«Чудо-фото. Полное любви и нежности, и магии, конечно!»

«Такие красотки»

«Дочка вся в вас!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Марина Александрова озадачила фанатов, предложив выбрать лучший снимок ее отдых в Крыму.