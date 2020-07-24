Цифровой мультиуниверситет: высшее образование в лучших вузах не выезжая из дома
Для Дальнего Востока особо ценной является возможность подготовки кадров внутри региона.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru
Сахалинские студенты, закончив вуз, теперь будут получать сразу два высших образования. На Дальнем Востоке стартовал масштабный проект «Цифровой мультиуниверситет».
Это по-настоящему историческое событие: молодые люди смогут обучаться в лучших вузах страны, не выезжая из дома.
По мнению авторов проекта, это позволит подготовить высококвалифицированные кадры внутри региона. Елена Норкунайте о высшем образовании нового поколения.
Никита Денисов — будущий лингвист. Когда он в 22 года закончит Сахалинский университет, то получит сразу два высших образования. Об этом абитуриент узнал на официальном сайте вуза и решил воспользоваться предложением. Ведь это своеобразный вызов, который задает ритм современной жизни.
«Конечно, это удобно, ты тратишь в два раза меньше времени, за один промежуток времени получаешь два диплома и для меня — это большая возможность», — говорит абитуриент Никита Денисов.
Программа двух дипломов — это первый этап масштабного проекта цифрового Мультиуниверситета Дальнего Востока на Сахалине. Накануне был подписан Меморандум о его создании. И теперь у местной молодежи появилась уникальная возможность: учиться в одном из ведущих российских вузов, не уезжая из дома.
«Программа подразумевает, как поступление в один из ведущих вузов в России, так и реализацию некоторых дисциплин основной образовательной программы, и плюс программа переподготовки, разработанной ведущими вузами России», — говорит ответственный секретарь приемной комиссии Сахалинского государственного университета Александр Багдасарян.
На связи — Москва, Петербург, Томск — всего 14 вузов партнеров. Сахалинские школьники, поступившие на бюджет в главный университет региона, будут параллельно получать знания и — как результат успешной учебы — второе высшее образование по выбранной специальности. Уже известно, что на первом этапе проекта 350 ребят получат два диплома. В дальнейшем число мест увеличится до пятисот.
«Эта инициатива позволит осуществлять подготовку специалистов с более широким кругом знаний, а также станет важным шагом для развития межуниверситетского партнерства не только в образовательной, но и в научной сфере. Усиление интеграции университетов будет способствовать достижению цели национальных проектов науки и образования», — считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Господдержку получили, например, такие направления, как биоинформатика, градостроение в опасных районах, изучение ресурсов и экономики Мирового океана. Все профессии и специальности — востребованные и актуальные, в первую очередь, для островного региона. А значит, с поиском работы — проблем не возникнет.
«У нас амбициозные планы по развитию инвестиционного потенциала Сахалина в разных сферах. Прежде всего, это сервисы для нефтегазовой индустрии, это вопросы, связанные с продажей и добычей угля, добычей и переработкой рыбы», — поясняет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Выпускник из Холмска — Артем Братков — выбирает между факультетом нефтегазового дела и техносферной безопасности, то есть, защиты человека и природы от последствий промышленной деятельности. С профессией пока не определился, зато с местом учебы — все понятно.
«Я считаю, что это прекрасно, так как наш университет дает возможность всем выпускникам Сахалина получить два высших образования по выходу из университета. Я хочу остаться на Сахалине, чтобы принести пользу своей малой родине», — говорит абитуриент Артем Братков.
В день создания цифрового Мультиуниверситета участники проекта встретились в формате онлайн конференции. Для Сахалина и, пожалуй, всего Дальнего Востока, такую встречу можно назвать исторической.
Ведь это первый шаг в решении важной стратегической задачи — обеспечения высококвалифицированными кадрами островных предприятий. В ближайшие 5-10 лет Сахалин должен стать крупнейшим логистическим хабом в азиатско-тихоокеанском регионе.
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