Цифровой мультиуниверситет: высшее образование в лучших вузах не выезжая из дома

Сахалинские студенты, закончив вуз, теперь будут получать сразу два высших образования. На Дальнем Востоке стартовал масштабный проект «Цифровой мультиуниверситет».

Это по-настоящему историческое событие: молодые люди смогут обучаться в лучших вузах страны, не выезжая из дома.

По мнению авторов проекта, это позволит подготовить высококвалифицированные кадры внутри региона. Елена Норкунайте о высшем образовании нового поколения.

Никита Денисов — будущий лингвист. Когда он в 22 года закончит Сахалинский университет, то получит сразу два высших образования. Об этом абитуриент узнал на официальном сайте вуза и решил воспользоваться предложением. Ведь это своеобразный вызов, который задает ритм современной жизни.

«Конечно, это удобно, ты тратишь в два раза меньше времени, за один промежуток времени получаешь два диплома и для меня — это большая возможность», — говорит абитуриент Никита Денисов.

Программа двух дипломов — это первый этап масштабного проекта цифрового Мультиуниверситета Дальнего Востока на Сахалине. Накануне был подписан Меморандум о его создании. И теперь у местной молодежи появилась уникальная возможность: учиться в одном из ведущих российских вузов, не уезжая из дома.

«Программа подразумевает, как поступление в один из ведущих вузов в России, так и реализацию некоторых дисциплин основной образовательной программы, и плюс программа переподготовки, разработанной ведущими вузами России», — говорит ответственный секретарь приемной комиссии Сахалинского государственного университета Александр Багдасарян.

На связи — Москва, Петербург, Томск — всего 14 вузов партнеров. Сахалинские школьники, поступившие на бюджет в главный университет региона, будут параллельно получать знания и — как результат успешной учебы — второе высшее образование по выбранной специальности. Уже известно, что на первом этапе проекта 350 ребят получат два диплома. В дальнейшем число мест увеличится до пятисот.

«Эта инициатива позволит осуществлять подготовку специалистов с более широким кругом знаний, а также станет важным шагом для развития межуниверситетского партнерства не только в образовательной, но и в научной сфере. Усиление интеграции университетов будет способствовать достижению цели национальных проектов науки и образования», — считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Господдержку получили, например, такие направления, как биоинформатика, градостроение в опасных районах, изучение ресурсов и экономики Мирового океана. Все профессии и специальности — востребованные и актуальные, в первую очередь, для островного региона. А значит, с поиском работы — проблем не возникнет.

«У нас амбициозные планы по развитию инвестиционного потенциала Сахалина в разных сферах. Прежде всего, это сервисы для нефтегазовой индустрии, это вопросы, связанные с продажей и добычей угля, добычей и переработкой рыбы», — поясняет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Выпускник из Холмска — Артем Братков — выбирает между факультетом нефтегазового дела и техносферной безопасности, то есть, защиты человека и природы от последствий промышленной деятельности. С профессией пока не определился, зато с местом учебы — все понятно.

«Я считаю, что это прекрасно, так как наш университет дает возможность всем выпускникам Сахалина получить два высших образования по выходу из университета. Я хочу остаться на Сахалине, чтобы принести пользу своей малой родине», — говорит абитуриент Артем Братков.

В день создания цифрового Мультиуниверситета участники проекта встретились в формате онлайн конференции. Для Сахалина и, пожалуй, всего Дальнего Востока, такую встречу можно назвать исторической.

Ведь это первый шаг в решении важной стратегической задачи — обеспечения высококвалифицированными кадрами островных предприятий. В ближайшие 5-10 лет Сахалин должен стать крупнейшим логистическим хабом в азиатско-тихоокеанском регионе.