Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в соборе Святой Софии

В Стамбуле в соборе Святой Софии впервые за 86 лет проходит намаз. Молитва продлится сутки: ожидается, что участие примут несколько тысяч мусульман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже прибыл.

Внимание к этому храму было приковано еще задолго до сегодняшнего события. Изначально он был христианским, затем с XV века до 1934 года выполнял функции мечети, после чего стал музеем.

В начале июля власти Турции лишили собор музейного статуса. В ряде европейских стран решение восприняли негативно. Там люди сегодня собираются на массовые акции протеста.