Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в соборе Святой Софии

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Молитва в храме, лишенном турецкими властями музейного статуса, продлится сутки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Straesser, H.; 5-tv.ru

В Стамбуле в соборе Святой Софии впервые за 86 лет проходит намаз. Молитва продлится сутки: ожидается, что участие примут несколько тысяч мусульман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже прибыл. 

Внимание к этому храму было приковано еще задолго до сегодняшнего события. Изначально он был христианским, затем с XV века до 1934 года выполнял функции мечети, после чего стал музеем. 

В начале июля власти Турции лишили собор музейного статуса. В ряде европейских стран решение восприняли негативно. Там люди сегодня собираются на массовые акции протеста.

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