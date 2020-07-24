Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в соборе Святой Софии
Молитва в храме, лишенном турецкими властями музейного статуса, продлится сутки.
Закрыть
Смотрите также:
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Straesser, H.; 5-tv.ru
В Стамбуле в соборе Святой Софии впервые за 86 лет проходит намаз. Молитва продлится сутки: ожидается, что участие примут несколько тысяч мусульман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже прибыл.
Внимание к этому храму было приковано еще задолго до сегодняшнего события. Изначально он был христианским, затем с XV века до 1934 года выполнял функции мечети, после чего стал музеем.
В начале июля власти Турции лишили собор музейного статуса. В ряде европейских стран решение восприняли негативно. Там люди сегодня собираются на массовые акции протеста.
Читайте также
43%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?