Осквернивший памятник легендарной «полуторке» вандал задержан в Ленобласти
Семнадцатилетний юноша на допросе признался, что действовал сознательно, но объяснить свой поступок не смог.
Закрыть
Смотрите также:
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Фото, видео: 5-tv.ru
В Ленобласти задержали вандала, который осквернил монумент грузовику ЗИС-5 — легендарной «полуторке» — машине, которая перевозила в блокадный Ленинград продовольствие и боеприпасы. Он установлен на том месте, где начиналась Дорога жизни.
Подозреваемым оказался 17-летний юноша. На допросе он признался, что действовал сознательно. Причем понимал, что на постаменте находится не макет, а настоящий фронтовой грузовик. Объяснить поступок задержанный не смог.
Напомним, разбитые стекла и помятый корпус грузовика обнаружили местные жители. Они и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также
82%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?