Осквернивший памятник легендарной «полуторке» вандал задержан в Ленобласти

В Ленобласти задержали вандала, который осквернил монумент грузовику ЗИС-5 — легендарной «полуторке» — машине, которая перевозила в блокадный Ленинград продовольствие и боеприпасы. Он установлен на том месте, где начиналась Дорога жизни.

Подозреваемым оказался 17-летний юноша. На допросе он признался, что действовал сознательно. Причем понимал, что на постаменте находится не макет, а настоящий фронтовой грузовик. Объяснить поступок задержанный не смог.

Напомним, разбитые стекла и помятый корпус грузовика обнаружили местные жители. Они и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.