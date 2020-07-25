Осквернивший памятник легендарной «полуторке» вандал задержан в Ленобласти

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Семнадцатилетний юноша на допросе признался, что действовал сознательно, но объяснить свой поступок не смог.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Ленобласти задержали вандала, который осквернил монумент грузовику ЗИС-5 — легендарной «полуторке» — машине, которая перевозила в блокадный Ленинград продовольствие и боеприпасы. Он установлен на том месте, где начиналась Дорога жизни.

Подозреваемым оказался 17-летний юноша. На допросе он признался, что действовал сознательно. Причем понимал, что на постаменте находится не макет, а настоящий фронтовой грузовик. Объяснить поступок задержанный не смог.

Напомним, разбитые стекла и помятый корпус грузовика обнаружили местные жители. Они и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

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