Психолог раскрыла, что может погубить роман Прилучного и Карпович

Все больше слухов множится вокруг романа Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Пара пока не объявляла о том, что их связывают отношения, но соседи актера заметили, что она уже переехала в его особняк и распоряжается там на правах хозяйки. Психолог Ксения Ужинцева рассказала, почему артистка действует так поспешно, и что может разрушить ее счастье со звездой «Мажора», пишут «Дни.ру».

По словам эксперта, решительность Карпович объясняется тем, что она пытается выиграть время, пока возлюбленный не осознал всю серьезность их отношений. Сейчас он убежден в собственной правоте после развода с Агатой Муцениеце, а новая пассия его в этом поддерживает. Как только она перестанет строить из себя идеал, роман звезд может стремительно завершиться.

«Эйфория от новой жизни может быстро закончиться, и неприятный сюрприз не заставит себя ждать. Как правило, после достижения желаемого у бывших любовниц часто спадают маски, ведь роль идеальной женщины играть уже не требуется», — заметила психолог.

Информация о романе с Мирославой Карпович появилась с прошлого года, но последнее время слухов все больше. Так, по некоторым данным актер подарил избраннице дорогой автомобиль, на котором раньше каталась его уже бывшая жена Агата Муцениеце. Также друзья актера отмечают, что он тратит на новую пассию «миллионы» и переживают за него.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Прилучный поставил на место фанатов за вопросы о его личной жизни.