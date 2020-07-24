Празднику быть: Московские выпускники гуляют всю ночь до утра
Столичные власти на фоне улучшения эпидемиологической ситуации разрешили проведение общегородского выпускного для школьников.
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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru
В Москве сегодня пройдет общегородской выпускной для школьников. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации столичные власти решили — празднику быть! Правда, при соблюдении дополнительных мер безопасности.
В центре торжеств — Парке Горького — на входе установят тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, дезинфекторы для одежды и антисептики для рук, а всем участникам выдадут маски. Но это не помешает выпускникам насладиться вечеринкой.
Организаторы обещают красную ковровую дорожку, театрализованные представления и тематические фотозоны. В десять часов вечера стартует грандиозный концерт, где выступят более 40 популярных артистов, а в полночь прогремит праздничный салют. Гуляния продолжатся до самого утра.
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