Празднику быть: Московские выпускники гуляют всю ночь до утра

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Столичные власти на фоне улучшения эпидемиологической ситуации разрешили проведение общегородского выпускного для школьников.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

В Москве сегодня пройдет общегородской выпускной для школьников. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации столичные власти решили — празднику быть! Правда, при соблюдении дополнительных мер безопасности.

В центре торжеств — Парке Горького — на входе установят тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, дезинфекторы для одежды и антисептики для рук, а всем участникам выдадут маски. Но это не помешает выпускникам насладиться вечеринкой.

Организаторы обещают красную ковровую дорожку, театрализованные представления и тематические фотозоны. В десять часов вечера стартует грандиозный концерт, где выступят более 40 популярных артистов, а в полночь прогремит праздничный салют. Гуляния продолжатся до самого утра.

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