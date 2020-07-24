«Никто не мог помочь»: Аглая Шиловская рассказала об адских болях у своего мужа

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Алина Потёмкина
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Актриса поблагодарила медиков, которые смогли поставить диагноз ее супругу.

«Никто не мог помочь»: Аглая Шиловская рассказала об адских болях у своего мужа

Фото: Instagram @aglaiashilovskaia

Актриса Аглая Шиловская рассказала о серьезном заболевании своего мужа, пишет издание «7Дней». По ее словам, медики долго не могли определить, что с ним, и он страдал от ужасных болей. Артистка рассказала, что у ее супруга Федора Воронцова были проблемы с позвоночником.

«Несколько месяцев адских болей у моего мужа Феди. Состояние креветки, грыжа… Никто не мог помочь», — поделилась Шиловская.

Сейчас уже нашлись врачи, которые смогли поставить диагноз супругу актрисы, за что она им очень благодарна.

Аглая Шиловская и Федор Воронцов поженились три года назад. В отличие от множества звезд они не стали делать из этого события сенсацию и отпраздновали свадьбу скромно. Но, как пишут «Дни.ру», по некоторым данным актеры помимо гражданской регистрации устроили венчание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анну Хилькевич с мужем и детьми подкосила «странная» болезнь.

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