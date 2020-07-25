Одиннадцатиклассники Москвы отмечают выпускной в Парке Горького — видео

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Марина Неруцких
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Праздник проводится с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Масштабный выпускной проходит в Парке Горького для одиннадцатиклассников Москвы. Этот традиционный праздничный атрибут, ознаменовывающий окончание школы, организован с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии.

Для выпускников подготовлена разнообразная развлекательная программа с участием звезд российской эстрады. Перед выпускниками с напутственным словом выступил мэр столицы Сергей Собянин. После выступления градоначальника небо над Москвой озарилось красочным фейерверком.

Во время общегородского выпускного к работе непосредственно на территории парка привлечены 190 специалистов, более половины из которых — волонтеры. Вход в Парк Горького сегодня был разрешен только выпускникам и их сопровождающим. Праздник продлится до шести утра.

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