Одиннадцатиклассники Москвы отмечают выпускной в Парке Горького — видео
Праздник проводится с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Масштабный выпускной проходит в Парке Горького для одиннадцатиклассников Москвы. Этот традиционный праздничный атрибут, ознаменовывающий окончание школы, организован с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии.
Для выпускников подготовлена разнообразная развлекательная программа с участием звезд российской эстрады. Перед выпускниками с напутственным словом выступил мэр столицы Сергей Собянин. После выступления градоначальника небо над Москвой озарилось красочным фейерверком.
Во время общегородского выпускного к работе непосредственно на территории парка привлечены 190 специалистов, более половины из которых — волонтеры. Вход в Парк Горького сегодня был разрешен только выпускникам и их сопровождающим. Праздник продлится до шести утра.
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