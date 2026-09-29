Сергей Собянин рассказал, когда в Москве начнется отопительный сезон

Собянин: отопительный сезон в Москве стартует 1 октября

Отопительный сезон в Москве планируется начать с 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Первого октября приступаем к включению отопления в Москве. В столице постепенно холодает, и, чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление», — написал он.

По словам Собянина, подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. Сначала отопление дадут в детских садах, школах и больницах, затем — в жилых домах, офисах, на предприятиях торговли и промышленности. Мэр подчеркнул, что подготовка к сезону завершена в срок, все инженерные системы исправны, сформированы аварийные бригады с соответствующей техникой.

Прежде Сергей Собянин докладывал, что городские службы провели профилактические осмотры и ремонт оборудования. Он отметил, что в мае–августе к отопительному периоду подготовили порядка 74 тысяч зданий, гидравлические испытания прошли на 19,5 тысячи километров тепловых сетей. В рамках капремонта обновили внутридомовые системы центрального отопления более чем в 820 домах. Для утилизации снега подготовлены 54 стационарных пункта.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что перед отопительным сезоном необходимо проверить батареи, трубы, окна и системы вентиляции, чтобы в будущем избежать теплопотерь. Нужно осмотреть радиаторы на ржавчину и протечки, проверить краны и впоследствии спустить воздух, если батарея будет греть неравномерно. Кроме того, следует оценить вероятность сквозняков и при обнаружении проблем обратиться в управляющую компанию.

Также 5-tv.ru объяснял, как правильно проветривать квартиру зимой. Несмотря на холода, в помещение необходимо впускать свежий воздух, но и держать окна постоянно приоткрытыми не стоит.

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