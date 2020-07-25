В сети появилось видео убедительной победы Исмаилова над Емельяненко

В сети опубликовано видео победы Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко в рамках главного боя на турнире ACA 107. В третьем раунде рефери зафиксировал технический нокаут, после чего победа была присуждена 34-летнему бойцу.

View this post on Instagram 💪🏻 @Maga_Isma останавливает Александра Емельяненко в третьем раунде! #aca107 A post shared by ACA MMA (@aca_mma) on Jul 24, 2020 at 12:20pm PDT

Для 38-летнего Емельяненко бой пошел не так с самого начала. Его более тяжелый соперник трижды достал Александра в голову. После чего Емельяненко оказался на настиле. Исмаилов уверенно доминировал в течение всего времени в октагоне.

Несмотря на то, что букмекеры прогнозировали победу более опытному Александру Емельяненко, заслуженный боец чуть не оказался в нокауте еще в первом раунде.

Уверенная победа Магомеда Исмаилова в этой встрече для многих поклонников смешанных единоборств оказалась неожиданностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко вызвал на бой звезду Bellator Александра Шлеменко.