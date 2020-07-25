В сети появилось видео убедительной победы Исмаилова над Емельяненко

|
Игорь Рязов
1 132

Бой прошел в Сочи без присутствия зрителей.

В сети появилось видео убедительной победы Исмаилова над Емельяненко

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

В сети опубликовано видео победы Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко в рамках главного боя на турнире ACA 107. В третьем раунде рефери зафиксировал технический нокаут, после чего победа была присуждена 34-летнему бойцу.

 
 
 
View this post on Instagram

💪🏻 @Maga_Isma останавливает Александра Емельяненко в третьем раунде! #aca107

A post shared by ACA MMA (@aca_mma) on

Для 38-летнего Емельяненко бой пошел не так с самого начала. Его более тяжелый соперник трижды достал Александра в голову. После чего Емельяненко оказался на настиле. Исмаилов уверенно доминировал в течение всего времени в октагоне.

Несмотря на то, что букмекеры прогнозировали победу более опытному Александру Емельяненко, заслуженный боец чуть не оказался в нокауте еще в первом раунде. 

Уверенная победа Магомеда Исмаилова в этой встрече для многих поклонников смешанных единоборств оказалась неожиданностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко вызвал на бой звезду Bellator Александра Шлеменко. 

Читайте также

+14° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
Смертельный краш-тест: видео массового ДТП в Дагестане
11:26
Предпенсионеры: кому в 2020 году положены льготы еще до выхода на пенсию
11:11
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым в Подмосковье
10:57
Сын Высоцкого рассказал, простил ли Марину Влади после ухода отца из семьи
10:32
В сети появилось видео убедительной победы Исмаилова над Емельяненко
10:16
Дочь Малинина интригует фанатов новой фотосессией

Сейчас читают

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен экстренно госпитализирована
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок