В сети появилось видео убедительной победы Исмаилова над Емельяненко
Бой прошел в Сочи без присутствия зрителей.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
В сети опубликовано видео победы Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко в рамках главного боя на турнире ACA 107. В третьем раунде рефери зафиксировал технический нокаут, после чего победа была присуждена 34-летнему бойцу.
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💪🏻 @Maga_Isma останавливает Александра Емельяненко в третьем раунде! #aca107
Для 38-летнего Емельяненко бой пошел не так с самого начала. Его более тяжелый соперник трижды достал Александра в голову. После чего Емельяненко оказался на настиле. Исмаилов уверенно доминировал в течение всего времени в октагоне.
Несмотря на то, что букмекеры прогнозировали победу более опытному Александру Емельяненко, заслуженный боец чуть не оказался в нокауте еще в первом раунде.
Уверенная победа Магомеда Исмаилова в этой встрече для многих поклонников смешанных единоборств оказалась неожиданностью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко вызвал на бой звезду Bellator Александра Шлеменко.
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