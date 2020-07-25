«Ее больше нет»: Звезда «Дома-2» попала в ДТП

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Алиса Старжевская
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Автомобиль Ольги Ветер вылетел на тротуар, когда она направлялась за покупками.

Фото, видео: Instagram @official_olechka_veter

Экс-участница «Дома-2» Ольга Ветер попала в аварию. Девушка рассказала на своей странице в Instagram, что она направлялась за покупками, когда ее автомобиль вылетел на тротуар.

К счастью, в тот момент на месте не было никого из прохожих, и поэтому ДТП обошлось без жертв. Правда, новая машина звезды оказалась разбитой вдребезги. По словам Ветер, неприятное происшествие случилось с ней именно в тот момент, когда у нее не было лишних денег.

Как сообщила девушка, в результате ДТП она получила многочисленные ушибы и синяки.

«Из явных повреждений — дико болит левая сторона, шея, спина, грудь и на руках какие-то гематомы, а так все хорошо, все живы-здоровы», — сказала она подписчикам.

Звезда телестройки также осталась крайне признательна своей поклоннице, которая, узнав, что у Ветер нет при себе средств, перевела ей 500 рублей.

«Вчера даже какая-то девочка скинула мне 500 рублей — на ремонт машины. Капля в море. Господи, это так мило. Спасибо вам большое», — растрогалась знаменитость.

Instagram @official_olechka_veter

Несмотря на помощь подписчиков, звезда дала понять, что ее повреждения на машине очень велики. По выражению Ветер, ее автомобиля «больше нет». Однако, как пишет Teleprogramma.pro, знаменитость является владелицей корейской косметики, поэтому недостатка в средствах она не испытывает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня попала в аварию в Италии.

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