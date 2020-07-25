Психолог рассказала, почему опасно жить без объятий

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Алиса Старжевская
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Возможность обниматься необходима человеку для выживания, считает эксперт.

Психолог рассказала, почему опасно жить без объятий

Фото: ТАСС / YAY/TASS

Психолог Арина Липкина рассказала о важности объятий в жизни каждого человека. По словам специалиста, потребность обниматься заложена в людях с момента появления на свет, а недостаток объятий может привести к серьезным психологическим проблемам. По ее мнению, ощущение «тепла» близкого человека необходимо ему для выживания.

«Мы беспомощны, когда рождаемся, поэтому эти объятия врастают в нашу психику. Это не просто одна из потребностей. Это помогает нам выживать. Без этого мы можем начать терять силу и энергию, уходить в состояние потерянности и апатии. Без объятий ты в этом мире одинок», — сообщила психолог в интервью радио Sputnik.

По ее словам, объятия помогают снизить уровень стресса и стабилизировать артериальное давление.

Она также посоветовала людям, у которых нет возможности поехать к близким родственникам, обратить внимание на тех, кто находится рядом.

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