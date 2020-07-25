У экс-главы МИД Украины наступили «крымские дни», но проблему из этого он предлагает устроить России

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Алиса Старжевская
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Климкин своеобразно отметил 80-летие с момента подписания США Декларации Уэллеса, не признававшую присоединение прибалтийских государств к СССР.

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир; Facebook @pavloklimkin.ua

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин своеобразным образом отметил 80-летие с момента подписания США Декларации Уэллеса, которая не признавала присоединение прибалтийских государств к СССР. 

Украинский политик опубликовал пост на своей странице в Facebook, где написал, что настали «крымские дни». Это стало своеобразным ответом на ранее обнародованное американским госсекретарем Майком Помпео видео, где он говорил о длившейся полвека «оккупации» Прибалтики.

«Много кто в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит», — заявил в своем обращении Климкин, забыв пояснить, как в его понимании Декларация Уэллеса связана с выходом республик Прибалтики из состава СССР.

Вместо этого экс-глава МИД Украины провел другую аналогию, он напомнил про «Крымскую» декларацию Вашингтона от июля 2018 года, где США не признает Республику Крым частью РФ.

«Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России», — призвал Климкин, намекнув, что надо поддерживать «настоящих друзей» — очевидно, США.

Facebook @pavloklimkin.ua

Российский МИД много раз заявлял, что присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к составу СССР полностью соответствовало нормам послевоенного международного права. Не считая времени немецкой оккупации там всегда были собственные органы власти, а ввод войск в эти страны изначально произошел по договоренности с тогдашним правительством Прибалтики. Таким образом использование термина «оккупация» по отношению к действиям СССР не соответствует действительности.

5-tv.ru писал о планах Евросоюза выделить Латвии и Эстонии деньги на поддержку националистов.

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