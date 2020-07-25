Секс-символ СССР Елена Кондулайнен экстренно госпитализирована

Секс-символа СССР Елену Кондулайнен накануне вечером экстренно госпитализировали в столичную больницу. Предположительно, медики подозревают у нее инсульт.

По информации 5-tv.ru, знаменитая актриса театра и кино находится в реанимации.

Как сообщает «МК», 62-летней актрисе стало плохо в ресторане «Времена года» в Парке Горького.

Елена Кондулайнен прославилась в 80-е XX века благодаря картинам "Капитан Фракасс", "Раз, два - горе не беда!", "На Муромской дорожке", а особую популярность ей принесла пикантная сцена из фильма "Сто дней до приказа". Звания секс-символа Советского союза и "русская Марлен Дитрих" закрепились за ней на долгие годы.