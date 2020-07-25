Секс-символ СССР Елена Кондулайнен экстренно госпитализирована

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Светлана Шевченко
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Актриса почувствовала себя плохо во время посещения ресторана «Времена года».

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен экстренно госпитализирована

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich;

Секс-символа СССР Елену Кондулайнен накануне вечером экстренно госпитализировали в столичную больницу. Предположительно, медики подозревают у нее инсульт. 

По информации 5-tv.ru, знаменитая актриса театра и кино находится в реанимации. 

Как сообщает «МК», 62-летней актрисе стало плохо в ресторане «Времена года» в Парке Горького.

Елена Кондулайнен прославилась в 80-е XX века благодаря картинам "Капитан Фракасс", "Раз, два - горе не беда!", "На Муромской дорожке", а особую популярность ей принесла пикантная сцена из фильма "Сто дней до приказа". Звания секс-символа Советского союза и "русская Марлен Дитрих" закрепились за ней на долгие годы.

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