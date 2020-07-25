Дочь Малинина интригует фанатов новой фотосессией

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Алиса Старжевская
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По словам Устиньи, ей не терпится поделиться «чудесными новостями» с поклонниками.

Фото, видео: Instagram @ustinya_malinina_official

Певица Устинья Малинина, дочь музыканта Александра Малинина, опубликовала на своей странице в Instagram интригующую фотосессию. По словам девушки, ей уже не терпится поделиться с фанатами чудесными новостями.

На снимках и видео девушка в компании лошади породы Шайр на пляже. В геолокации отмечено, что место съемки — Амстердам. В подписи же девушка пишет, что ей уже не терпится поделиться с поклонниками радостными новостями.

«Дорогие друзья, я уже не могу дождаться, когда смогу поделиться с вами чудесными новостями — С любовью, ваша Устинья», — интригует Устинья.

Instagram @ustinya_malinina_official

На снимках и видео становится ясно, что на пляже Малинина неспроста. Кажется, там проходят съемки. Однако фотосессия это или новый клип — пока не ясно.

В комментариях к записи поклонники певицы отмечают, что с нетерпением ждут от девушки хоть какой-то информации, а также осыпают ее комплиментами.

«Прекрасная амазонка!

Ждем новости

Какие кадры», — делятся впечатлениями подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итальянском туристе, который потерял контроль и полез целоваться к Устинье Малининой.

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