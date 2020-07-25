Бывший тренер «Зенита» оценил шансы «Химок» выиграть Кубок России

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил шансы футбольного клуба «Химки» победить в предстоящем финале Кубка России. Как рассказал футболист 5-tv.ru возможность у подмосковной команды есть только одна.

Рапопорт уверен, сейчас «Зенит» очень ответственно подходит к каждому матчу, но у «Химок» все равно есть надежда.

«Говорят, обычно, о шансах. Шансов у „Химок“ я не вижу. У „Химок“ есть только один вариант: если „Зенит“, во что слабо верится, недооценит „Химки“. Хотя я не думаю, что Сергей Богданович… они, даже став чемпионами, играли очень серьезно, строго и так далее», — делится прогнозами Рапопорт.

По словам бывшего тренера петербургской команды, «Химки» в предыдущих матчах показали хорошую подготовку, но этого все равно недостаточно.

«И дело в том, что „Химки“ может предоставить только борьбу, хорошая у них была показана функциональная подготовка. У них собраны опытные игроки, они многие прошли Премьер-лигу, они средневозрастные. И я думаю, что коленки у них трястись не будут. Но шанс с „Зенитом“ один — если „Зенит“ выйдет расхлябанным. Вот как сейчас вышел „Урал“ играть против них, заранее выиграв финал», — считает эксперт.

В конце беседы Борис Завельевич отметил, что «футбол есть футбол», и во время матча может случиться все, что угодно. Но оценивая ситуацию трезво, он уверен в победе «Зенита».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком настроении находятся «Химки» перед решающим матчем. По словам главного тренера Сергея Юрана, футболисты намерены «биться» за победу.