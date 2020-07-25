Какой тип женщин прощает измену: мнение психолога

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 60

Психолог Татьяна Власевская рассказала, почему некоторые женщины могут принять и понять измену.

Фото, видео: www.globallookpress.com / a.isenegger; 5-tv.ru

Измена — для некоторых женщина самое страшное, что может случиться с ними в отношениях. Можно ли сохранить брак и простить нарушившего свои клятвы возлюбленного, рассказала 5-tv.ru психолог Татьяна Власевская.

Она отказалась делить женщин на типы, ведь у всех них в отношении измен есть нечто общее.

«Все женщины — совершенные существа, королевы, и все они болезненно относятся к предательству и изменам», — считает психолог.

Хотя современное общество диктует женщинам, что оставаться в отношениях после измены мужа означает готовность быть в нездоровых абьюзивных отношениях, психологи с этим не согласны.

Они всегда советуют паре взять паузу и понять, что означает эта измена, ведь порой это повод изменить что-то и постараться пережить ее вместе, переосмыслить свое поведение и двигаться дальше. Вопрос только в том, вместе или порознь, и решать это должны не посторонние, а сами партнеры.

Если женщина привыкла жить в статусе королевы, которой вредит сам факт измены, ведь в ее жизни такое неприемлемо, Татьяна рекомендует попытаться посмотреть на жизнь под другим углом.

«Я бы посоветовала снять корону и представить, что ты обычный человек», — напомнила она, что людям свойственно ошибаться.

Проблема может быть и в другом — зацикленность на работе, когда личная жизнь и семья остаются на заднем плане. Такие женщины часто любят свое положение замужней дамы, что позволяет не думать о поиске романтического партнера, но своему супругу любви и ласки дать не хочет или не успевает. Порой походы налево, или «открытый брак», популярный на Западе, совершаются с полного согласия женщины.

А вот нездоровой Татьяна считает ситуацию, когда женщина молчит о постоянных изменах любимого и страдает от них.

«Бывает, что женщина не уверена в себе настолько, что она прощает измену из боли и своей собственной неуверенности», — сетует психолог.

5-tv.ru писал про звездные пары, которые смогли сохранить брак после измены.

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