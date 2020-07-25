Смертельный краш-тест: видео массового ДТП в Дагестане

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 11

Страшная авария произошла поздно ночью в Хасавюртовском районе республики.

Фото, видео: 5-tv.ru

Пять человек погибли в результате страшного ДТП, которое произошло поздно ночью в Хасавюртовском районе республики Дагестан. Еще пятеро госпитализированы — один в тяжелом состоянии в реанимации и четверо в среднем состоянии на отделение травмотологии. Двоим была оказана помощь на месте.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как по трассе в проем под мостом подъезжают друг за другом два автомобиля. Как только первый из них оказался под переправой, ему на встречу на приличной скорости вылетает автомобиль. Дальше все, как в кино, вылетевшая на встречку машина перелетает через крышу первой иномарки и падает на подлетевший следом второй автомобиль. Через несколько секунд в эту кучу-малу из груды железа влетает четвертая машина.

Обстоятельства аварии уточняются.

Смертельный краш-тест: видео массового ДТП в Дагестане

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