Сыгравшая роль Красной Шапочки Яна Поплавская стала бабушкой

«Красная Шапочка» Яна Поплавская стала бабушкой. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото своего старшего сына Клима с младенцем на руках.

«А у нас мальчик! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша!» — написала Поплавская.

Instagram @the_yana_poplavskaya

На второй фотографии 29-летний Клим Поплавский запечатлен вместе с женой и новорожденным сыном. При этом личико малыша на обоих снимках закрыто.

Яна Поплавская стала знаменитой на всю страну еще в детстве, сыграв главную роль в музыкальном телефильме «Про Красную Шапочку». Как пишут Дни.ру, у актрисы два взрослых сына — Клим и Никита, в жизни которых она всегда принимала деятельное участие. Старший недавно женился во второй раз, причем на одной и той же женщине. В первый раз пара поженилась в 2015 году, но быстро разбежалась. Однако несколько лет спустя Клим и Евгения поняли, что не могут друг без друга и зарегистрировали брак повторно. И вот теперь у них родился первенец.

«У папы глаза обалдевшие, видно очень сильно рад»

«Счастье! Человек родился! Ура! Поздравляю от всей души!»

«Поздравляю бабочку и счастливых родителей!» — пишут в комментариях поклонники Поплавской.

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