Сыгравшая роль Красной Шапочки Яна Поплавская стала бабушкой
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором изображен ее старший сын с только что родившимся малышом на руках.
Закрыть
Смотрите также:
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Кадр из кинофильма "Про Красную Шапочку" 1977; Instagram @the_yana_poplavskaya
«Красная Шапочка» Яна Поплавская стала бабушкой. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото своего старшего сына Клима с младенцем на руках.
«А у нас мальчик! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша!» — написала Поплавская.
На второй фотографии 29-летний Клим Поплавский запечатлен вместе с женой и новорожденным сыном. При этом личико малыша на обоих снимках закрыто.
Яна Поплавская стала знаменитой на всю страну еще в детстве, сыграв главную роль в музыкальном телефильме «Про Красную Шапочку». Как пишут Дни.ру, у актрисы два взрослых сына — Клим и Никита, в жизни которых она всегда принимала деятельное участие. Старший недавно женился во второй раз, причем на одной и той же женщине. В первый раз пара поженилась в 2015 году, но быстро разбежалась. Однако несколько лет спустя Клим и Евгения поняли, что не могут друг без друга и зарегистрировали брак повторно. И вот теперь у них родился первенец.
«У папы глаза обалдевшие, видно очень сильно рад»
«Счастье! Человек родился! Ура! Поздравляю от всей души!»
«Поздравляю бабочку и счастливых родителей!» — пишут в комментариях поклонники Поплавской.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о пополнении в большой семье тренера «Зенита» Сергея Семака.
Читайте также
88%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?