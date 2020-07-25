Сыгравшая роль Красной Шапочки Яна Поплавская стала бабушкой

|
Светлана Александрова
23

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором изображен ее старший сын с только что родившимся малышом на руках.

Фото, видео: Кадр из кинофильма "Про Красную Шапочку" 1977; Instagram @the_yana_poplavskaya

«Красная Шапочка» Яна Поплавская стала бабушкой. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото своего старшего сына Клима с младенцем на руках.

«А у нас мальчик! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша!» — написала Поплавская.

Instagram @the_yana_poplavskaya

На второй фотографии 29-летний Клим Поплавский запечатлен вместе с женой и новорожденным сыном. При этом личико малыша на обоих снимках закрыто.

Яна Поплавская стала знаменитой на всю страну еще в детстве, сыграв главную роль в музыкальном телефильме «Про Красную Шапочку». Как пишут Дни.ру, у актрисы два взрослых сына — Клим и Никита, в жизни которых она всегда принимала деятельное участие. Старший недавно женился во второй раз, причем на одной и той же женщине. В первый раз пара поженилась в 2015 году, но быстро разбежалась. Однако несколько лет спустя Клим и Евгения поняли, что не могут друг без друга и зарегистрировали брак повторно. И вот теперь у них родился первенец.

«У папы глаза обалдевшие, видно очень сильно рад»

«Счастье! Человек родился! Ура! Поздравляю от всей души!»

«Поздравляю бабочку и счастливых родителей!» — пишут в комментариях поклонники Поплавской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пополнении в большой семье тренера «Зенита» Сергея Семака.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Сыгравшая роль Красной Шапочки Яна Поплавская стала бабушкой
15:51
«Одностороннее избиение»: бойцы MMA резко раскритиковали Емельяненко за бой с Исмаиловым
15:28
«Два красавца»: Лазарев похвастался подрастающим сыном
15:14
Врач рассказал, как избавиться от тяги к сладкому
15:00
Невестка Крапивина рассказала о состоянии экстренно госпитализированного писателя
14:46
Подозреваемая в похищении ребенка в Ростовской области попала на камеры

Сейчас читают

«Такого больше не было»: промоутер о рекордной цене за Пугачеву на корпоративе
«Лучшие моменты жизни»: Родион Газманов показал редкое видео с мамой
Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок