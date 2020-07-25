«Прям невеста!» Арзамасова в белом заворожила поклонников нежным образом
Актриса опубликовала в соцсетях очередное фото «из сундука».
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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Поклонники Лизы Арзамасовой обсуждают невероятно нежное фото, которое актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке звезда «Папиных дочек» позирует в белоснежной «двойке», состоящей из короткого топа с прозрачной спиной и длинной юбки. Дополняют образ белые босоножки на высоком каблуке с «золотыми» ремешками и прическа в греческом стиле.
«Какая нежность!»
«Ух ты! Стильно-то как!»
«Теперь „Лексусу“ завидуют все крутые марки!»
«Лиза! 100-процентная женственность и шарм! Круто!»
«Вы восхитительны, Лиза! А этот наряд вам очень идет».
«Прям невеста!» — восхищаются в комментариях фанаты Арзамасовой.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, уже третью неделю не утихают страсти вокруг новости о романе Елизаветы Арзамасовой с фигуристом и создателем собственного ледового шоу Ильей Авербухом, который старше актрисы на 21 год. По слухам, пара встречается еще с 2012 года, но известно об этом стало только сейчас.
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