«Прям невеста!» Арзамасова в белом заворожила поклонников нежным образом

Поклонники Лизы Арзамасовой обсуждают невероятно нежное фото, которое актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке звезда «Папиных дочек» позирует в белоснежной «двойке», состоящей из короткого топа с прозрачной спиной и длинной юбки. Дополняют образ белые босоножки на высоком каблуке с «золотыми» ремешками и прическа в греческом стиле.

«Какая нежность!»

«Ух ты! Стильно-то как!»

«Теперь „Лексусу“ завидуют все крутые марки!»

«Лиза! 100-процентная женственность и шарм! Круто!»

«Вы восхитительны, Лиза! А этот наряд вам очень идет».

«Прям невеста!» — восхищаются в комментариях фанаты Арзамасовой.

Instagram @liza_arzamasova

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, уже третью неделю не утихают страсти вокруг новости о романе Елизаветы Арзамасовой с фигуристом и создателем собственного ледового шоу Ильей Авербухом, который старше актрисы на 21 год. По слухам, пара встречается еще с 2012 года, но известно об этом стало только сейчас.