Видео: метеорит упал на севере испанского острова Тенерифе
Космическое явление произошло еще 14 июля, но подтвердить специалисты смогли его только сейчас.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Brandt; YouTube / iStream
В середине июля на севере испанского курортного острова Тенерифе, входящего в автономное сообщество Канарские острова, упал метеорит, сообщают местные СМИ.
К слову, космическое явление произошло еще 14 июля, но подтвердить специалисты смогли его только сейчас. Падение небесного тела зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Метеорит летел так быстро, что разглядеть его можно только на очень замедленной скорости.
Предварительно, космический гость мог рухнуть где-то между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Там, как уточняется, возможно найти черные кусочки от метеорита размером с монету и весом от десяти до 50 грамм.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о космическом теле, которое перепугало жителей Иркутска несколько дней назад.
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