Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа
На предстоящей неделе представители некоторых знаков зодиака окажутся во власти досадных иллюзий, неправильно понятых обещаний, ведущих к разочарованиям.
Фото: 5-tv.ru
Предстоящая неделя принесет много споров, противоречий, конфликтов. В том числе они могут начинаться из-за неправильно понятных слов или досадной ошибки.
Любовная сфера будет особо притягивать многих из нас, так как энергии в ней усилятся. Однако и там возможны досадные иллюзии, неправильно понятые обещания, ведущие к разочарованиям.
В целом неделя довольно напряженная. Ситуация может смягчиться, если мы обратимся к нашей интуиции, которая будет работать точнее чем обычно.
Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака на следующей неделе следует быть особенно осторожным.
Овен — гороскоп на неделю
Для Овнов продолжается период энергичности, активности и вспыльчивости. Возможны словесные перепалки и столкновения с окружающими. Энергии как будто много, но она быстро расходуется по пустякам из-за импульсивности, раздражительности, и просто суеты. Неделя не слишком благоприятная.
Телец — гороскоп на неделю
Для Тельцов неделя положительная. Расчетливость и прагматичность будут играть вам на руку. Ясность мышления поможет найти выгоду и реализовать ваши практические интересы.
Близнецы — гороскоп на неделю
Для Близнецов неделя связана с флиртом, сексуальностью, а может быть и вспышками страсти. Хорошо заниматься танцами или гимнастикой. В том числе благоприятно начать делать это, если давно собирались. Неделя для вас благоприятная.
Рак — гороскоп на неделю
Для Раков неделя может быть связана с конфликтами и обидами. Возможно, вы находитесь в рассудительном и вдумчивом состоянии, но окружающие как будто специально задевают вас, создают поводы для конфликтов и ссор. Может быть ощущение, что мир ополчился на вас.
Лев — гороскоп на неделю
Львы будут полны энергии и решимости. Поэтому неделя исключительно хороша для новых начинаний, проектов требующих настойчивости и энергичности, а также для занятий спортом и других состязаний.
Дева — гороскоп на неделю
Девам наконец-то повезет. Вдумчивость и организованность, а также усиливающийся оптимизм помогут вам правильно спланировать ваше время и энергию и достичь успеха. Неделя хороша для деловых задач, планирования и вообще для умственной работы.
Весы — гороскоп на неделю
Для Весов неделя очень напряженная. Раздражительность, конфликты, словесные перебранки - все это может сопутствовать вам в том или ином виде. Не стоит возлагать слишком большие ожидания на эту неделю. Смягчать ситуацию будет взаимодействие с прекрасным, на котором и стоит сделать акцент.
Скорпион — гороскоп на неделю
Для Скорпионов неделя положительная. Особая точность мышления и вера в себя помогут вам правильно распорядиться своими силами и временем. Хорошо будет максимально посвятить себя работе, требующей ясности мышления и организованности.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцы будут ощущать особую позитивную энергичность. Прилив сил, уверенности в себе, хорошего настроения помогут вам добиться многого. Однако, по-прежнему вы можете быть бесчувственны к чужим эмоциям и не готовы идти на компромисс в отношениях.
Козерог — гороскоп на неделю
Для Козерогов неделя скорее напряженная. Перепады в уровне энергии будут мешать работе, а досадные ошибки или рассеянность не позволят заняться планированием. Остается попытаться переждать этот период и не назначать важных дел.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеи будут ощущать прилив положительной энергии и решимости. Если вы приложите некоторые усилия, вам удастся действовать очень эффективно и сделать многое из того, что вы планировали ранее.
Рыбы — гороскоп на неделю
Для Рыб неделя положительная. Она особо способствует тому, чтобы общение с окружающими прошло уверенно, гармонично и без лишних ошибок. Вы можете зарядить своей уверенностью и тех, с кем будете общаться. Неделя хороша для выступлений, диалогов, обсуждений.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-4 знаков зодиака, представители которых любят унижать людей.
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