Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа

Предстоящая неделя принесет много споров, противоречий, конфликтов. В том числе они могут начинаться из-за неправильно понятных слов или досадной ошибки.

Любовная сфера будет особо притягивать многих из нас, так как энергии в ней усилятся. Однако и там возможны досадные иллюзии, неправильно понятые обещания, ведущие к разочарованиям.

В целом неделя довольно напряженная. Ситуация может смягчиться, если мы обратимся к нашей интуиции, которая будет работать точнее чем обычно.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака на следующей неделе следует быть особенно осторожным.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается период энергичности, активности и вспыльчивости. Возможны словесные перепалки и столкновения с окружающими. Энергии как будто много, но она быстро расходуется по пустякам из-за импульсивности, раздражительности, и просто суеты. Неделя не слишком благоприятная.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя положительная. Расчетливость и прагматичность будут играть вам на руку. Ясность мышления поможет найти выгоду и реализовать ваши практические интересы.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя связана с флиртом, сексуальностью, а может быть и вспышками страсти. Хорошо заниматься танцами или гимнастикой. В том числе благоприятно начать делать это, если давно собирались. Неделя для вас благоприятная.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя может быть связана с конфликтами и обидами. Возможно, вы находитесь в рассудительном и вдумчивом состоянии, но окружающие как будто специально задевают вас, создают поводы для конфликтов и ссор. Может быть ощущение, что мир ополчился на вас.

Лев — гороскоп на неделю

Львы будут полны энергии и решимости. Поэтому неделя исключительно хороша для новых начинаний, проектов требующих настойчивости и энергичности, а также для занятий спортом и других состязаний.

Дева — гороскоп на неделю

Девам наконец-то повезет. Вдумчивость и организованность, а также усиливающийся оптимизм помогут вам правильно спланировать ваше время и энергию и достичь успеха. Неделя хороша для деловых задач, планирования и вообще для умственной работы.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя очень напряженная. Раздражительность, конфликты, словесные перебранки - все это может сопутствовать вам в том или ином виде. Не стоит возлагать слишком большие ожидания на эту неделю. Смягчать ситуацию будет взаимодействие с прекрасным, на котором и стоит сделать акцент.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя положительная. Особая точность мышления и вера в себя помогут вам правильно распорядиться своими силами и временем. Хорошо будет максимально посвятить себя работе, требующей ясности мышления и организованности.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы будут ощущать особую позитивную энергичность. Прилив сил, уверенности в себе, хорошего настроения помогут вам добиться многого. Однако, по-прежнему вы можете быть бесчувственны к чужим эмоциям и не готовы идти на компромисс в отношениях.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя скорее напряженная. Перепады в уровне энергии будут мешать работе, а досадные ошибки или рассеянность не позволят заняться планированием. Остается попытаться переждать этот период и не назначать важных дел.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи будут ощущать прилив положительной энергии и решимости. Если вы приложите некоторые усилия, вам удастся действовать очень эффективно и сделать многое из того, что вы планировали ранее.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя положительная. Она особо способствует тому, чтобы общение с окружающими прошло уверенно, гармонично и без лишних ошибок. Вы можете зарядить своей уверенностью и тех, с кем будете общаться. Неделя хороша для выступлений, диалогов, обсуждений.

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