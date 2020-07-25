Смена лидеров, автоинцидент и юные звезды: чем запомнились квалификации РСКГ на «Игоре Драйв»

Квалификационные заезды второго этапа Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) завершились на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. В общей сложности в гонках участвовали 89 пилотов в семи классах. 5-tv.ru выбрал самые яркие события по итогам заездов.

Лидеры первого этапа Туринга не финишировали даже в десятке. Тем интереснее будет гонка

Наиболее престижным зачетом СМП РСКГ считается класс Туринг. В него допускаются 340-сильные автомобили Audi RS3 LMS, Hyundai i30 N, LADA Vesta Sport, Volkswagen Golf GTI, Cupra Leon. Эти же модели принимают участие в Чемпионате мира среди легковых автомобилей (FIA WTCR).

25 июля в классе Туринг на «Игоре Драйв» соревновались 18 пилотов. Лучшее время показал Кирилл Ладыгин — 1:50,873. С отставанием меньше одной десятой секунды финишировал Дмитрий Брагин. В ту же секунду с лидером уложились Павел Кальманович, Андрей Масленников, Григорий Бурлуцкий, Рустам Фатхутдинов и Иван Лукашевич.

Любопытно, что лидеры первого этапа СМП РСКГ Михаил Митяев и Алексей Дудкало в этот раз даже не попали в первую десятку. Это только добавит интереса завтрашней гонке — именно на квалификационных заездах определяется, с какого места гонщики будут стартовать непосредственно на соревнованиях.

Автоинцидент во время гонок на спортивных снарядах ShortCut

Не менее неожиданным образом завершились заезды на автомобилях категории Спортпрототип CN. Основу этого класса составляют спортивные снаряды ShortCut — это российский аналог легендарного британского Lotus 7. Здесь произошло своеобразное самоустранение лидеров.

Едва ли не сразу же после старта пилоты ShortCut оказались участниками массового инцидента. В результате фавориты Иван Пугачев и Александр Дударев выбыли из борьбы, а обладатель поула Сергей Иевлев оказался позади всех соперников. Он отыгрывал позицию за позицией, но все же финишировал только четвертым. Причем с большим отрывом от тройки победителей.

Выгоднее всех последствиями автоинцидента воспользовался Павел Кузьминов — захватив лидерство, он не отпускал его до самого финиша. Ближайшие преследователи — Александр Черняк и Святослав Арсенов — держались поблизости, но больше были сосредоточены на выяснении отношений между собой. В итоге они финишировали вторым и третьим соответственно.

Юные звезды второго этапа СМП РСКГ

Открытием состоявшихся квалификационных заездов стал юный гонщик Артемий Першин. Он выступал в классе S1600 Юниор, предназначенном для юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята соревнуются на практических стандартных седанах Volkswagen Polo. Юниоры были вынуждены пропустить открытие сезона под Смоленском, поэтому «Игора Драйв» стала для них первым местом сражения в этом сезоне.

Третье место по итогам заездов среди школьников занял Егор Ганин. На второй строчке — Егор Фокин, а лидером оказался Артемий Першин. В комментарии для 5-tv.ru он сказал, что победа далась ему большим трудом.

Как сообщал 5-tv.ru, не квалификационные, а гоночные заезды в рамках СМП РСКГ пройдут на автодроме «Игора Драйв» 26 июля. Соревнования будут проходить с самого утра.