Видео: самолет врезался в жилой дом в Германии

Авиакатастрофа произошла в немецком городе Везель, что находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщает местная пресса, небольшой самолет врезался в четырехэтажный жилой дом.

По разным данным, погибли от двух до трех человек. Двое пострадали, среди них - ребенок.

Информация о произошедшем уточняется.