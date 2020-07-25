Видео: самолет врезался в жилой дом в Германии
Среди пострадавших есть ребенок. Сообщается, что погибли от двух до трех человек.
Фото: Lokalkompass.de
Авиакатастрофа произошла в немецком городе Везель, что находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщает местная пресса, небольшой самолет врезался в четырехэтажный жилой дом.
По разным данным, погибли от двух до трех человек. Двое пострадали, среди них - ребенок.
Информация о произошедшем уточняется.
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