Видео: самолет врезался в жилой дом в Германии

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Светлана Шевченко
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Среди пострадавших есть ребенок. Сообщается, что погибли от двух до трех человек.

Видео: самолет врезался в жилой дом в Германии

Фото: Lokalkompass.de

Авиакатастрофа произошла в немецком городе Везель, что находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщает местная пресса, небольшой самолет врезался в четырехэтажный жилой дом.

По разным данным, погибли от двух до трех человек. Двое пострадали, среди них - ребенок. 

Информация о произошедшем уточняется.

 

Видео: самолет врезался в жилой дом в Германии

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