Фанаты «Зенита» встретили игроков после победы в Кубке России — видео
Болельщики приветствовали футболистов прямо на Московском вокзале.
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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
Фанаты петербургского «Зенита» встретили свою команду на Московском вокзале в Санкт-Петербурге с триумфом. Болельщики приветствовали футболистов после победы в финале Кубка России аплодисментами и традиционными кричалками.
Сине-бело-голубые стали чемпионами в четвертый раз. Одержав победу над командой «Химки» в Екатеринбурге, игроки вернулись домой. Матч завершился со счетом 1:0, решающее пенальти на 84-й минуте забил Артем Дзюба.
Ранее «Зенит» забирал почетный трофей в 1999, 2010 и 2016 годах. Кроме этого, по итогам матча команда оформила второй золотой дубль в своей истории. Ранее петербургскому клубу удалось выиграть и чемпионат России по футболу, и Кубок России только в 2010 году. Как писал ранее 5-tv.ru, клуб уже поздравил себя с новым достижением в Twitter.
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