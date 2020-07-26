Зачем психиатры советуют мужчинам плакать?
Психиатр Евгений Фомин объяснил, чего лишаются представители сильного пола из-за стереотипа о «скупой мужской слезе».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vikki Grant, Justus Klingel, M. Baumann
Фраза «мужчины не плачут» — не просто устоявшийся стереотип, но и препятствие на пути представителей сильного пола к душевному спокойствию. Как рассказал радио Sputnik психиатр Евгений Фомин, неумение пустить слезу наносит вред мужскому организму, так как не дает запустить сильный антистрессовый механизм.
«Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни. Мужчина практически лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма», — рассказал психиатр.
Поэтому плакать полезно не только женщинам, которые часто не стесняются это делать, но и мужчинам. Кроме того, слезы положительно влияют на остроту зрения. Однако чтобы от этого действительно была польза, а не одни нервы, следует предаваться этому занятию не на виду у всех. Частые слезы напоказ напротив способны нанести вред: как мужчине, так и женщине. Человек, плачущий именно на публику, постепенно привыкает ставить себя в позицию жертвы, что не приводит к стабилизации нервной системы.
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