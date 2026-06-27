Собянин: новый спортивный комплекс появится в Щербинке

В районе Щербинка рядом с современными жилыми кварталами возведут спортивный комплекс. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал Сергей Собянин.

«Здание площадью около шести тысяч квадратных метров задумано в стиле модернизма — с четкими геометричными формами, плоской крышей и свободными планировками. Большую часть фасада облицуют алюминиевыми панелями белого цвета. Часть их будет с перфорацией — как накинутая сверху спортивная сетка. Это оригинальное решение придаст легкость внешнему виду», — отметил мэр Москвы.

Внутри будет универсальный зал для командных видов спорта, помещения для групповых занятий и тренажерный зал. На территории высадят ели и клены, сделают живые изгороди из кизильника, уложат газон, установят скамейки.

Специалисты уже завершили проектирование здания, ведется подготовка к его строительству.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.