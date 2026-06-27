Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину противника и взяли под контроль село Новоскелеватое в Днепропетровской области.

Кроме того, в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, за сутки враг потерял до 40 боевиков.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее российские военные освободили населенные пункты Юрковка, Кутузовка, Артем и Новый Донбасс в ДНР.

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