В Великом Новгороде 13-летняя девочка выжила после падения с пятого этажа

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Алена Куликова
Алена Куликова 35 0

Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу

Девочка выпала из окна в Великом Новгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Великом Новгороде 13-летняя девочка получила травмы после падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома и выжила. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы, после чего на место происшествия оперативно прибыли специалисты.

Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу. В настоящее время ей оказывают  необходимую медицинскую помощь.

Также по факту травмирования несовершеннолетней организовали доследственную проверку. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве в одном из домов в районе Чертаново семилетняя девочка выпала из окна. По словам соседей, пострадавшая довольно шустрая, часто убегала от бабушки, которая за ней присматривала, пока мать была на работе. Домой ее уже несколько раз возвращала полиция.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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