В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал машину «Тепловодоканала»

Транспортное средство полностью сгорело.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Этой ночью боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном машину «Тепловодоканала» в Энергодаре в Запорожской области. Об этом сообщил в мессенджере МАКС глава администрации города Максим Пухов.
Пострадавших в результате удара нет. Все сотрудники целы. Транспортное средство, как уточнил Пухов, полностью сгорело.
«Обстановка по-прежнему стабильно сложная — это факт», — написал Пухов, подчеркнув, что самая главная задача — не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Он добавил, что все сотрудники оперативных служб работают в штатном режиме. Каждый из них понимает свою ответственность. Пухов поблагодарил их за мужество.
Чуть больше недели назад ВСУ нанесли удары по жилому массиву Энергодара. В результате чего один человек погиб, еще четверо получили серьезные ранения. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое.
Ранее 5-tv.ru также писал, что в результате удара ВСУ по Энергодару погиб сотрудник Запорожской АЭС. Кроме того, двое раненых — работники предприятия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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