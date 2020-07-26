Граффити с Бродским и Высоцким вновь попытались закрасить в Петербурге
Автору идеи удалось смыть краску, которой коммунальщики замазали фото двух поэтов.
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Фото, видео: Instagram @oleg_neelo
Граффити с Иосифом Бродским и Владимиром Высоцким вновь попытались закрасить коммунальщики в Петербурге. В день сороковой годовщины со дня смерти актера и поэта уличный художник Олег Нилов нанес на стену дома на улице Пестеля архивное фото, сделанное во время встречи двух знаменитостей. На снимке Иосиф Бродский и Владимир Высоцкий стоят друг напротив друга и эмоционально общаются.
Новая работа петербургского автора не просуществовало пару часов. Работники коммунальных служб оперативно закрасили изображение. Несмотря на это, художнику удалось восстановить первоначальный вид граффити, аккуратно смыв слой нанесенной поверх краски.
«Можно замазать фасад толстым слоем штукатурки, но нельзя стереть память. Возможно, дуэтом эти двое пробьют муниципальную стену непонимания», — написал Олег Нилов в своем аккаунте в Instagram.
Противостояние граффитиста и коммунальщиков на улице Пестеля началось еще в мае. Тогда художник нанес на стену изображение Иосифа Бродского. Буквально на следующий день его закрасили, а позднее на стене стали регулярно появляться надписи, рисунки и цитаты поэта, которые постигала та же участь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге появилось граффити с бойцом UFC Петром Яном.
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