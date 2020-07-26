Михаил Дегтярев посетил муниципальные районы края и пообщался с жителями

Временный исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил с рабочим визитом побережье Татарского пролива. Он побывал в местных портах — в Ванино и бухте Мучке, больнице и школе, а также пообщался с жителями, сделав для этого незапланированную остановку.

«Долго ждал выходных, чтобы начать свою первую рабочую поездку. Сделать это раньше не мог из-за большой занятости», — пояснил Дегтярев, получивший назначение на должность только 20 июля.

Работа портов

В Ванинском порту Дегтяреву рассказали, что из-за нехватки инвесторов перевалочная способность порта снизилась с возможных шести-семи миллионов тонн грузов в год о четырех миллионов — одного угля. Они ищут желающих возить через них и другие грузы, но найти новых клиентов сложно.

Дегтярев пообещал взять этот вопрос под личный контроль, а также дал важное для отрасли обещание.

«Всем, кто хочет принести деньги в Хабаровский край, я могу дать свой мобильный телефон», — сказал врио губернатора, попросив инвесторов звонить ему напрямую, особенно если чиновники начнут ставить им палки в колеса.

Социальные объекты

Также Дегтярев посетил и другие важные социальные объекты в Ванино — больницу, школу и котельную. В школе он убедился в планомерной подготовке к новому учебному году, который начнут 180 учеников, а в больнице пообщался с медиками и пациентами. Особое внимание уделили отделению патологии новорожденных, где за последние годы удалось в семь раз снизить детскую смертность.

Проблемы котельной интересовали Дегтярева особенно: использование в качестве топлива мазута сильно бьет по кошельку местных жителей. Он отметил, что на зиму запас мазута точно имеется, но в ближайшем будущем надо решать другие проблемы.

«Требующие замены котлы, и, возможно, перевод на более экономичное топливо — уголь», — пояснил Дегтярев, продолжая свою линию по снижению тарифов на услуги ЖКХ в Хабаровском крае.

Встреча с жителями

Во время поездки из Ванино в Советскую Гавань случился незапланированный «выход в народ», когда кортеж Дегтярева встретила колонна сигналящих ему машин. Он пообщался с ним, а потом и с жителями района.

Дегтярев выслушал их, а также предложил общаться не подобным образом, а напрямую. Вариантом стало создание специального Народного совета при его офисе, куда попадут отобранные самими гражданами активные люди. В таком случае встречи можно сделать регулярными, чтобы быстрее находить решение наиболее острых проблем местного общества.

«Вы люди активные, я вижу», — сказал Дегтярев.

5-tv.ru писал, что Дегтярев призвал к открытому суду над Фургалом.