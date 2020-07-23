«Я людей понимаю»: Дегтярев задумался о снижении тарифов ЖКХ в Хабаровском крае
Жители региона могут получить долгожданное снижение стоимости всех услуг по коммунальным услугам.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, Пресс-служба Администрации Хабаровского края, Владимир Андреев, Сергей Коньков
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на должность 20 июля, провел совещание по проблемам в области ЖКХ, где предложил снизить тарифы для населения, пишет РИА Новости.
Проблемы с долгами по ЖКХ В Хабаровском крае существуют давно, и главной причиной являются расценки на услуги, которые не по карману многим жителям региона.
«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих, — согласился Дегтярев. — Надо попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования».
Дегтярев привел и цифры — по доле расходов населения за услуги ЖКХ Хабаровский край в 2018 году оказался на 72-м месте из 85-ти возможных, а все по вине слишком высоких расценок. В первую очередь, согласно информации от министра ЖХК региона Дария Тюрина, планируется снизить тарифы для малообеспеченных граждан, но Дегтярев рассматривает вопрос более глобально.
Ранее врио губернатора поделился своими первыми впечатлениями от Хабаровска. Ему понравился и сам город, и его приветливые жители, однако позволить им диктовать себе условия проведением несанкционированных митингов в поддержку своего предшественника Сергея Фургала он не намерен, пишет «Экономика сегодня».
Свое отношение к жителям региона Дегтярев наглядно показал не голословным желанием помочь населению Хабаровского края, начав с введения дополнительных субсидий и снижения тарифов.
«Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо», — подытожил он.
Ранее 5-tv.ru делился мнением Пескова, почему именно Дегтярева назначили на должность врио губернатора Хабаровского края.
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