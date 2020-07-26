Дегтярев призвал к открытому суду над Фургалом
Также врио главы Хабаровского края отметил, что требование жителей провести судебное заседание в Хабаровске — разумно.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе встречи с местными жителями заявил, что суд над бывшим руководителем региона Сергеем Фургалом необходимо провести в открытом режиме. Дегтярев подчеркнул, что как официальное лицо, он не вправе оценивать решение судей, но как человек, уверен, что нужно верить в судебную систему.
«То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — цитирует врио губернатора ТАСС.
Чиновник также добавил, что разделяет мнение жителей региона и согласен, что судить экс-главу края необходимо в Хабаровске.
Сергея Фургала подозревают в организации убийств и покушений на убийство в начале 2000-х. 22 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат, председатель комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи 39-летиний Михаил Дегтярев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу трое чиновников команды Фургала были уволены Дегтяревым.
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