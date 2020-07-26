Неизвестный брызнул ребенку-инвалиду в глаза из газового баллончика в Москве

|
Светлана Шевченко
31

Очевидец произошедшего попытался задержать нападавшего, однако тот пригрозил металлической битой.

Неизвестный брызнул ребенку-инвалиду в глаза из газового баллончика в Москве

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Неизвестный мужчина на проспекте 60-летия Октября на юго-западе Москвы напал на женщину с ребенком-инвалидом. Злоумышленник резко выскочил им на встречу и брызнул из газового баллончика в лицо.

Как стало известно 5-tv.ru, от госпитализации пострадавшие отказались. Медики диагностировали химический ожог века и окологлазничной области и оказали помощь на месте. В настояще время они находятся в полиции для дачи показаний и написания заявления.

Так же по некоторым данным очевидец произошедшего попытался задержать нападавшего, однако тот пригрозил убить металлической битой и убежал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
Неизвестный брызнул ребенку-инвалиду в глаза из газового баллончика в Москве
15:59
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
15:36
ТОП-5: продукты, которые помогут похудеть, как Полине Гагариной
15:20
Врач рассказал, как отличить обычный грипп от COVID-19
14:58
«Мне больше безработных не надо!» — Лолита проговорилась про свадьбу с новым кавалером
14:46
На воде, под водой и в воздухе: как прошел парад ко дню ВМФ в Петербуге

Сейчас читают

Под Симферополем найдено тело пропавшего трехлетнего мальчика
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок