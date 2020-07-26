Неизвестный брызнул ребенку-инвалиду в глаза из газового баллончика в Москве

Неизвестный мужчина на проспекте 60-летия Октября на юго-западе Москвы напал на женщину с ребенком-инвалидом. Злоумышленник резко выскочил им на встречу и брызнул из газового баллончика в лицо.

Как стало известно 5-tv.ru, от госпитализации пострадавшие отказались. Медики диагностировали химический ожог века и окологлазничной области и оказали помощь на месте. В настояще время они находятся в полиции для дачи показаний и написания заявления.

Так же по некоторым данным очевидец произошедшего попытался задержать нападавшего, однако тот пригрозил убить металлической битой и убежал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.