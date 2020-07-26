Названа причина гибели пропавшего трехлетнего мальчика под Симферополем

Судмедкэсперты озвучили причины смерти трехлетнего мальчика, которого десятки людей искали после того, как он 24 июля пропал во время прогулки с сестрой.

«Судебными медиками установлена причина смерти мальчика — это утопление», — говорится в заявлении пресс-службы Следственного комитета по республике Крым.

В ведомстве добавили, что следов насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было. Так же время наступления смерти совпадает с датой, когда он пропал.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, малыш был найден в выгребной яме недалеко от дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи планируют окончательно установить все обстоятельства гибели ребенка.