Названа причина гибели пропавшего трехлетнего мальчика под Симферополем
Малыша искали с 24 июля, после того, как он пропал во время прогулки с сестрой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein; СК РФ
Судмедкэсперты озвучили причины смерти трехлетнего мальчика, которого десятки людей искали после того, как он 24 июля пропал во время прогулки с сестрой.
«Судебными медиками установлена причина смерти мальчика — это утопление», — говорится в заявлении пресс-службы Следственного комитета по республике Крым.
В ведомстве добавили, что следов насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было. Так же время наступления смерти совпадает с датой, когда он пропал.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, малыш был найден в выгребной яме недалеко от дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи планируют окончательно установить все обстоятельства гибели ребенка.
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