Три тысячи фейерверков озарят Петербург в честь дня ВМФ

Грандиозный праздничный салют в честь дня Военно-морского флота России (ВМФ) состоится вечером в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Красочное зрелище можно состоится в 22.30 и продлится около десяти минут. Сообщается, что в небо планируется выпустить три тысячи фейерверков.

В Северной столице залпы произведет дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произведет с территории Петропавловской крепости — тридцать залпов из двенадцати 85-милиметровых орудий.

Известно, что в небо взлетят изделия более 50 видов, включая «Светлану», «Рубин», «Славу», «Ассоль», «Вегу», «Фиалку».

В Кронштадте за фейерверк отвечает прибывший из Москвы отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Там будут использованы самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе КамАЗов.