Три тысячи фейерверков озарят Петербург в честь дня ВМФ
Грандиозное праздничное событие пройдет как в акватории Невы у Петропавловской крепости, так и в небе над Финским заливом возле Кронштадта.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
Грандиозный праздничный салют в честь дня Военно-морского флота России (ВМФ) состоится вечером в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Красочное зрелище можно состоится в 22.30 и продлится около десяти минут. Сообщается, что в небо планируется выпустить три тысячи фейерверков.
В Северной столице залпы произведет дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произведет с территории Петропавловской крепости — тридцать залпов из двенадцати 85-милиметровых орудий.
Известно, что в небо взлетят изделия более 50 видов, включая «Светлану», «Рубин», «Славу», «Ассоль», «Вегу», «Фиалку».
В Кронштадте за фейерверк отвечает прибывший из Москвы отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Там будут использованы самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе КамАЗов.
- 26 июл
- Иностранные военные атташе оценили военно-морской парад в Петербурге
- 26 июл
- На воде, под водой и в воздухе: как прошел парад ко дню ВМФ в Петербуге
- 26 июл
- Владимир Путин: «Внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину»
- 26 июл
- Прямая трансляция главного военно-морского парада ко дню ВМФ в Петербурге
- 26 июл
- Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота
- 26 июл
- Владимир Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ РФ
- 26 июл
- Видео: На Камчатке прошел парад в честь Дня ВМФ
- 26 июл
- В Петербурге центральные улицы и набережные перекрыты из-за парада ко Дню ВМФ
- 26 июл
- Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке — видео
- 25 июл
- В Финском заливе накануне Дня ВМФ почтили память погибших моряков
Читайте также
46%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?