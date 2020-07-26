«Богиня плодородия»: Бывшая девушка Баскова обнажилась в чистом поле
Певица София Кальчева, представшая перед поклонниками без единого элемента одежды, свела с ума своих подписчиков-мужчин.
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Фото, видео: Instagram @sofikalcheva
Бывшая возлюбленная Николая Баскова певица София Кальчева приняла участие в смелой фотосессии, для которой ей пришлось полностью раздеться.
Откровенными снимками 39-летняя артистка похвасталась на своей странице в Instagram. Фотосессия прошла в нескольких местах, поэтому на одном из кадров девушка прикрывается колосьями пшеницы, а на другом — листьями кукурузы.
Фотографии оказались настолько горячими, что поклонники в комментариях стали просить выложить еще. Кто-то даже посетовал, что Николай Басков упустил такую красоту.
«Завораживает»;
«Обалдеть, Сонечка, вот это кадры»;
«Царица полей»;
«Сексуальна и прекрасна!»;
«Богиня плодородия», — бурно отреагировали подписчики, особенно мужчины.
Правда, не все согласились с мнением большинства. Некоторые посчитали кадры чересчур откровенными и призвали певицу быть скромнее.
Ранее 5-tv.ru писал, что София Кальчева рассказала о причинах расставания с золотым голосом России.
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