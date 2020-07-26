«Богиня плодородия»: Бывшая девушка Баскова обнажилась в чистом поле

Бывшая возлюбленная Николая Баскова певица София Кальчева приняла участие в смелой фотосессии, для которой ей пришлось полностью раздеться.

Откровенными снимками 39-летняя артистка похвасталась на своей странице в Instagram. Фотосессия прошла в нескольких местах, поэтому на одном из кадров девушка прикрывается колосьями пшеницы, а на другом — листьями кукурузы. Instagram @sofikalcheva

Фотографии оказались настолько горячими, что поклонники в комментариях стали просить выложить еще. Кто-то даже посетовал, что Николай Басков упустил такую красоту.

«Завораживает»;

«Обалдеть, Сонечка, вот это кадры»;

«Царица полей»;

«Сексуальна и прекрасна!»;

«Богиня плодородия», — бурно отреагировали подписчики, особенно мужчины.

Instagram @sofikalcheva

Правда, не все согласились с мнением большинства. Некоторые посчитали кадры чересчур откровенными и призвали певицу быть скромнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что София Кальчева рассказала о причинах расставания с золотым голосом России.