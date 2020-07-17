Певица София Кальчева, ставшая известной благодаря работе с Львом Лещенко, Юрием Айзеншписом, творческим союзом и четырехлетним романом с Николаем Басковым, в интервью «Дни.ру» рассказала об истинных причинах разрыва с «золотым голосом России». Как призналась девушка ранее, певец делал ей предложение четыре раза, но она отказывалась. Тем не менее, Кальчева назвала причиной расставания с Басковым выматывающее ожидание.

«Что касается расставания, могу сказать, что очень выматывает ожидание. В одном из интервью я говорила, что очень сильно привыкаю к человеку, с которым живу. Мне хочется чаще находиться рядом с ним. Я семейный человек, а в семейной жизни нужно уступать. Мы с Николаем два лидера, и в такой ситуации уступать друг другу нелегко. Николай мне предлагал выйти за него замуж, и не раз, но я так и не решилась, потому что у меня непростой характер», — рассказала София изданию.

С Николаем Басковым Кальчева познакомилась на дне рождении Димы Билана. Певец не скрывал чувств на публике и все время норовил то приобнять возлюбленную, то поцеловать. София отметила, что сохранила с Николаем дружеские отношения и не обижается, когда о ней думают не как о певице, а бывшей девушке Баскова в первую очередь.

«Нет, не обидно. Некоторые люди говорят, что он меня вытащил на сцену. Но на самом деле я очень благодарна Льву Валериановичу Лещенко, так как впервые на сцену я вышла именно с ним, у нас был дуэт», — поделилась мыслями она. — «Это еще одна ступень в карьере, и я очень благодарна за встречу с ним. Поэтому мне не обидно слышать такие высказывания, тем более, что я давно уже ко всему отношусь спокойно и всегда доброжелательна к людям», — пояснила Кальчева.

София Кальчева рассталась с Николаем Басковым в 2017 году после четырех лет отношений. На данный момент певица не замужем, воспитывает 14-летнего сына Богдана.

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