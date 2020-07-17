«Очень выматывает ожидание» — Бывшая девушка Баскова о причинах расставания

|
Ирина Дряхлова
37

Николай Басков делала предложение руки и сердца Софии Кальчевой четыре раза, но несмотря на это, певица назвала одной из причины их расставания — выматывающее ожидание.

«Очень выматывает ожидание» — Бывшая девушка Баскова о причинах расставания

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Певица София Кальчева, ставшая известной благодаря работе с Львом Лещенко, Юрием Айзеншписом, творческим союзом и четырехлетним романом с Николаем Басковым, в интервью «Дни.ру» рассказала об истинных причинах разрыва с «золотым голосом России». Как призналась девушка ранее, певец делал ей предложение четыре раза, но она отказывалась. Тем не менее, Кальчева назвала причиной расставания с Басковым выматывающее ожидание.

«Что касается расставания, могу сказать, что очень выматывает ожидание. В одном из интервью я говорила, что очень сильно привыкаю к человеку, с которым живу. Мне хочется чаще находиться рядом с ним. Я семейный человек, а в семейной жизни нужно уступать. Мы с Николаем два лидера, и в такой ситуации уступать друг другу нелегко. Николай мне предлагал выйти за него замуж, и не раз, но я так и не решилась, потому что у меня непростой характер», — рассказала София изданию.

С Николаем Басковым Кальчева познакомилась на дне рождении Димы Билана. Певец не скрывал чувств на публике и все время норовил то приобнять возлюбленную, то поцеловать. София отметила, что сохранила с Николаем дружеские отношения и не обижается, когда о ней думают не как о певице, а бывшей девушке Баскова в первую очередь.

«Нет, не обидно. Некоторые люди говорят, что он меня вытащил на сцену. Но на самом деле я очень благодарна Льву Валериановичу Лещенко, так как впервые на сцену я вышла именно с ним, у нас был дуэт», — поделилась мыслями она. — «Это еще одна ступень в карьере, и я очень благодарна за встречу с ним. Поэтому мне не обидно слышать такие высказывания, тем более, что я давно уже ко всему отношусь спокойно и всегда доброжелательна к людям», — пояснила Кальчева.

София Кальчева рассталась с Николаем Басковым в 2017 году после четырех лет отношений. На данный момент певица не замужем, воспитывает 14-летнего сына Богдана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Леонид Агутин и Анжелика Варум оказались на грани развода.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
«У меня сильно изменился голос»: Валерий Меладзе — о 30 годах на сцене, брате Константине Меладзе и клипе на новую песню
17:32
Самолет Ryanair сопровождали истребители F-16 перед посадкой в аэропорту Осло
17:25
Вслед за Джиджи Хадид: Беременные звезды, которые не афишируют свое положение
17:22
Около 200 килограммов мазута разлилось в Карелии в результате аварии на ГЭС
17:21
«Золотое сердце»: Сотрудник МЧС, играющий с малышом после спасения из потопа, растрогал соцсети
17:11
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Уланова

Сейчас читают

Проблемы или спасение? От уплаты каких долгов банкротство не избавит
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок