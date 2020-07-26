Пять главных ошибок, которые мешают одинокой женщине обрести счастье

Очень часто замечательные, умные и состоятельные женщины и при том прекрасные хозяйки остаются в одиночестве и не могут найти себе достойного спутника и обрести личное счастье. Кто-то склонен объяснять это порчей, кто-то банальным невезением или неудачным опытом, а кто-то просто говорит «не сложилось», пишет интернет-портал Wday.ru. По мнению психолога Анны Суховой, существует пять главных ошибок, которые мешают одиноким женщинам устроить свою личную жизнь.

Инфантильность

Иногда женщина на самом деле ищет себе не партнера, а второго «папу», который будет любить ее без всяких условий, принимать такой, какая есть и решать все накопившиеся годами «взрослые» проблемы. При таком подходе шансов избавиться от одиночества очень мало.

Спешка и неразборчивость

Многие, расставшись с партнером, сразу стараются завести новые отношения по принципу «клин клином вышибают». По мнению специалиста, это лишь на время приносит поверхностное облегчение, только усугубляя травму от пережитого расставания. Такие отношения просто обречены на недолгое существование.

Завышенные ожидания

Некоторые женщины, забывают, что идеальные принцы бывают только в сказках и, пытаясь построить отношения с мужчиной забывают, что перед ними взрослый сложившийся живой человек со своими достоинствами и недостатками. Ставя перед партнером недостижимые требования, они только отталкивают его от себя, а в конечном итоге еще больше разочаровываются в людях.

Патологическое недоверие

Часто после череды измен и предательств женщина становится слишком подозрительной и постоянно пытается уличить нового партнера в неверности. Делают они это из страха потерять отношения, но в конце концов получают обратный результат и вновь проходят через расставание.

Поиск пары не в том месте

Если женщина хочет видеть рядом с собой умного, состоятельного мужчину, и при этом еще и домашнего, отправляться на поиски такого персонажа в бар или ночной клуб по меньшей мере не логично. Но, как подмечает психолог, это очень распространенная ошибка. А заведомо неподходящее место поиска становится причиной все новых и новых разочарований.

Ранее 5-tv.ru перечислял пять правил, которые не следует нарушать женщине, общаясь с мужчиной, если она хочет произвести на него хорошее впечатление.