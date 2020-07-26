Назван самый экстремальный, но самый безопасный в пандемию вид спорта

Может ли самый экзотический, невероятно экстремальный вид спорта в то же время быть самым безопасным? Оказывается, да! И дело даже не в искусном владении навыками, а в условиях, которые создаются для занятий, поясняет URA.RU.

Так, несмотря на повышенные риски, парашютный спорт признан самым безопасным в условиях сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. И во многом потому, что прыжки совершаются по одиночке и за редким исключением — вдвоем с инструктором или тандем-пассажиром.

Кроме того, падение с высоты, по мнению многих профессиональных парашютистов и новичков, переключает внимание с насущных проблем на нечто прекрасное. По сути действие от прыжков аналогично лекарству от стресса.

«Прыжок разом очистил голову от надоедливых мыслей, болтавшихся, как говорят компьютерщики, в „трее“ и мешающих нормально жить и получать от жизни удовольствие. Все проблемы сдуло набегающим потоком», — поделился с изданием любитель экстрима Владимир.

«Ты можешь гулять по облакам, можешь их потрогать… А то, что там, на земле, осталось, все эти проблемы — такое мелкое, незначительное… Все, что казалось не решаемым, оказывается, легко решить», — вторила ему «первопроходец» Анастасия.

Тем, кто отважится попробовать себя в новом виде спорта, URA.RU напоминает, что существует ряд строгих ограничений. Так, прыгать с парашютом строго-настрого запрещено людям, страдающим сахарным диабетом, повышенным давлением (гипертонией), сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также лицам до 14 лет.

На случай, если все формальности улажены, к каждому новичку прикрепят своего инструктора, который научит всем тонкостям процесса. При этом бояться внештатных ситуаций, как, например, нераскрытие парашюта не стоит, уверяют опытные спортсмены: на крайний случай всегда есть запасной.

Совершить прыжок можно на специально оборудованном аэродроме. В частности, на Мензелинске, расположенном неподалеку от Набережных Челнов, Логиново и Быньги в 60 и 100 километрах от Екатеринбурга соответственно, Устиново в Челябинской области и Фролово в 20 минутах от центра Перми. Примерная стоимость такого удовольствия варьируется от восьми до десяти тысяч рублей.

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