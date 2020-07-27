Нешуточный скандал разгорелся между основателем Tesla и Space X Илоном Маском и голливудским актером Джонни Деппом. А причина тому — прекрасная дама.

Как известно, ради молодой и сексуальной актрисы Эмбер Херд Джонни бросил Ванессу Паради, с которой прожил долгие 14 лет и родил двоих детей. К слову, переросший в официальный брак мимолетный роман продлился чуть более года. В 2016 году Херд подала на развод, мотивировав это тем, что супруг ее избивает. Непримиримый Джонни вознамерился судиться с актрисой за «откровенную клевету».

Спустя несколько месяцев голливудская звезда закрутила роман с миллиардером Илоном Маском. Как пишет The Mirror, это жутко разозлило Деппа: он решил, что и в браке любимая изменяла ему с изобретателем. В связи с чем в переписке с другом Кристианом Карино Джонни угрожал отрезать «сопернику» гениталии. Это сообщение было обнародовано в ходе одного из заседаний по делу о клевете.

«Если Джонни хочет драться в клетке, просто дайте мне знать», — иронично заметил Маск.

И тут же успокоил оппонента, на всякий случай заверив, что пока Херд была в отношениях с Деппом, он даже и не думал на нее заглядываться.

«У меня определенно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за Джонни», — уточнил миллиардер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Джонни Депп в пику бывшей супруге Эмбер Херд представил суду фото отрубленного пальца в качестве доказательства, что тоже стал жертвой домашнего насилия.