«Если он этого хочет…» — Илон Маск ответил на угрозы Джонни Деппа отрезать ему гениталии

|
Виктория Андреева
32

Известный изобретатель раскрыл, в чем причина неадекватного поведения голливудского актера.

«Если он этого хочет…» — Илон Маск ответил на угрозы Джонни Деппа отрезать ему гениталии

Фото: www.globallookpress.com /Javier Rojas

Нешуточный скандал разгорелся между основателем Tesla и Space X Илоном Маском и голливудским актером Джонни Деппом. А причина тому — прекрасная дама.

Как известно, ради молодой и сексуальной актрисы Эмбер Херд Джонни бросил Ванессу Паради, с которой прожил долгие 14 лет и родил двоих детей. К слову, переросший в официальный брак мимолетный роман продлился чуть более года. В 2016 году Херд подала на развод, мотивировав это тем, что супруг ее избивает. Непримиримый Джонни вознамерился судиться с актрисой за «откровенную клевету».

Спустя несколько месяцев голливудская звезда закрутила роман с миллиардером Илоном Маском. Как пишет The Mirror, это жутко разозлило Деппа: он решил, что и в браке любимая изменяла ему с изобретателем. В связи с чем в переписке с другом Кристианом Карино Джонни угрожал отрезать «сопернику» гениталии. Это сообщение было обнародовано в ходе одного из заседаний по делу о клевете.

«Если Джонни хочет драться в клетке, просто дайте мне знать», — иронично заметил Маск.

И тут же успокоил оппонента, на всякий случай заверив, что пока Херд была в отношениях с Деппом, он даже и не думал на нее заглядываться.

«У меня определенно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за Джонни», — уточнил миллиардер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Джонни Депп в пику бывшей супруге Эмбер Херд представил суду фото отрубленного пальца в качестве доказательства, что тоже стал жертвой домашнего насилия.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
71.60
0.64 83.10
0.91
Гороскоп на август 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Лучшие из лучших на воде и под водой: В Петербурге прошел Главный парад ко Дню ВМФ
6:02
Лайфхак: Как фотоаппарат и банковская карта помогут почистить клавиатуру
6:01
Гороскоп на август 2020 года для всех знаков зодиака
5:59
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
5:58
В Следкоме назвали лидеров по числу налоговых преступлений среди регионов
5:45
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

Сейчас читают

«Седина в бороду — бес в ребро»: рыжий из «Иванушек» признался в романе с 19-летней
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок