«Хорошенькая»: Екатерина Климова в пиджаке на голое тело поблагодарила фанатов

Актриса Екатерина Климова поблагодарила поклонников за внимание, которое они ей оказывают. В Instagram она написала целую оду фанатам, а также дополнила признание особым «подарком» своим почитателям. Она прикрепила к тексту несколько фото в сногсшибательном образе — звезда предстала в белоснежном костюме, причем пиджак был надет на голое тело.

«Все, что вы мне пишите, читаю. Все, что рисуете и посвящаете — вижу. Спасибо за любовь. Спасибо, что вы есть. Вы верите в меня, а я — в вас. Спасибо за взаимность. Ваша Катя», — написала Климова.

Instagram @klimovagram

Красота актрисы вновь не осталась незамеченной. Примечательно, что фанаты в комментариях не только подмечали ее внешние данные, но и хвалили за талант. Многие выражали благодарность за то, что звезда не забывает своих поклонников.

«Катька, какая ты хорошенькая!»

«Как можно быть такой очаровательной! Ну, глаз не оторвать!»

«Счастливая женщина»

«Талантливая, с открытой душой и искренней улыбкой»

«Прекрасна и чиста и времени седому не подвластна…»

«Фотографии — огонь», — писали фолловеры.

Актриса часто балует поклонников снимками, на которых примеряет на себя разные образы. Не так давно Климова призналась, что хочет немного сменить стиль одежды, отмечает сайт Teleprogramma.pro. Надо сказать, ее фанатам новый подход к гардеробу пришелся по вкусу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Климова рассказала о своей пятничной традиции.