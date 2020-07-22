«Хорошенькая»: Екатерина Климова в пиджаке на голое тело поблагодарила фанатов

|
Алина Потёмкина
27

Актриса призналась, что читает все, что ей присылают почитатели ее таланта.

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Актриса Екатерина Климова поблагодарила поклонников за внимание, которое они ей оказывают. В Instagram она написала целую оду фанатам, а также дополнила признание особым «подарком» своим почитателям. Она прикрепила к тексту несколько фото в сногсшибательном образе — звезда предстала в белоснежном костюме, причем пиджак был надет на голое тело.

«Все, что вы мне пишите, читаю. Все, что рисуете и посвящаете — вижу. Спасибо за любовь. Спасибо, что вы есть. Вы верите в меня, а я — в вас. Спасибо за взаимность. Ваша Катя», — написала Климова.

Instagram @klimovagram

Красота актрисы вновь не осталась незамеченной. Примечательно, что фанаты в комментариях не только подмечали ее внешние данные, но и хвалили за талант. Многие выражали благодарность за то, что звезда не забывает своих поклонников.

«Катька, какая ты хорошенькая!»

«Как можно быть такой очаровательной! Ну, глаз не оторвать!»

«Счастливая женщина»

«Талантливая, с открытой душой и искренней улыбкой»

«Прекрасна и чиста и времени седому не подвластна…»

«Фотографии — огонь», — писали фолловеры.

Актриса часто балует поклонников снимками, на которых примеряет на себя разные образы. Не так давно Климова призналась, что хочет немного сменить стиль одежды, отмечает сайт Teleprogramma.pro. Надо сказать, ее фанатам новый подход к гардеробу пришелся по вкусу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Климова рассказала о своей пятничной традиции.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
«А поговорить?» — Семь типов женщин, от которых уходят без объяснений
7:19
День Панкратия и Кирилла. Что можно и нельзя делать 22 июля, в Ягодник?
7:18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
7:13
Двоих рабочих убило током в Ленинградской области — шокирующее видео
7:06
«Хорошенькая»: Екатерина Климова в пиджаке на голое тело поблагодарила фанатов
6:57
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок