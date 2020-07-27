«Может, вам пожениться?» — Барановской нашли мужа среди «Иванушек»

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Валентин Черников
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Поклонники сосватали телеведущей Андрея Григорьева-Апполонова.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, Instagram @baranovskaya_tv

Почитатели таланта Юлии Барановской отыскали для нее подходящего супруга. Таким поклонники посчитали Андрея Григорьева-Апполонова. Накануне рыжему «Иванушке» исполнилось 50 лет. Телеведущая поздравила давнего приятеля с этой датой на своей странице в Instagram. Трогательный текст она сопроводила большим количеством целующих «смайликов».

«С юбилеем, Андрюха! Самый супер-позитивный, талантливый, самый энергичный, самый добрый, самый веселый, душа компании, и, конечно, вечно молодой. Всегда рядом. Мы с детьми тебя обнимаем и целуем!» — написала Барановская.

К посту знаменитость добавила фото, сделанное в январе 2018 года во время их совместного отдыха на Бали. В кадре Григорьев-Апполонов лежит у воды с планшетом в руках в окружении всех детей Юлии от футболиста Андрея Аршавина: дочери Яны и сыновей Артема и Арсения. В этот момент Артем и Яна увлеченно смотрят на то, что им показывает мамин друг, а младший Арсений даже прильнул к его плечу.

Instagram @baranovskaya_tv

Увидевшие этот снимок фанаты не усомнились, что дети относятся к солисту «Иванушек» как к родному отцу. В комментариях поклонники предложили Барановской взглянуть на него как на потенциального мужа. Ведь и Юлия, и Андрей ныне люди свободные. Последует ли теледива такому совету, неизвестно. Подобные отзывы она оставила без ответа.

«Как отец родной на фото»;

«Был бы хорошим супругом для Юли»;

«Юль, может вам пожениться? Надо ему написать», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская рассказала об отношении Аршавина к детям.

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