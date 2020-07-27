Какой разрыв в зарплатах между Москвой и регионами?

Разницу в зарплатах в Москве и в регионах выявил сервис «Работа.ру». Согласно исследованию, с которым ознакомились РИА Новости, разрыв в окладах учителей, врачей, охранников и водителей в столице и провинции составляет 40-50%.

Водители в Москве и Подмосковье получают порядка 79 тысяч рублей. Наиболее высокая зарплата у их коллег на Дальнем Востоке — 67 тысяч рублей. В других городах те, кто садятся «за баранку», могут рассчитывать в лучшем случае на 50 тысяч рублей.

Медики в столице могут рассчитывать на 101 тысячу, тогда как в Санкт-Петербурге средняя зарплата составляет 49 тысяч рублей. Выше доходы врачей в Новосибирске — порядка 76 тысяч, в Туле — 70 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты у эскулапов в Екатеринбурге — 35 тысяч рублей.

Охранники в столице претендуют на 48 тысяч. В других регионах зарплаты варьируются в районе 30 тысяч рублей. Учителям больше всего предлагают в Подмосковье — 69 тысяч, в то время как в столице всего 48 тысяч рублей. Самая низкая ставка в Екатеринбурге — 24 тысячи рублей.

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