Коварное солнце. Как грамотно подойти к бьюти-процедурам летом?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 57

Косметолог объяснила, как изменение методик повиляло на активность сферы красоты в теплое время года.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Stephan Knödler, 5-tv.ru

Лето — не только пора отпусков, но и время, когда каждой девушке и женщине хочется быть особенно неотразимой. Далеко не все успевают подготовиться заранее к периоду, когда солнышко греет нас своими лучами, и задаются вопросом — какие бьюти-процедуры можно безболезненно и безопасно делать в летний сезон, не рискуя испортить себе остаток лета. О мерах предосторожности и особенностях похода в салоны красоты в этот период 5-tv.ru рассказала косметолог, дерматовенеролог, трихолог Евгения Арчвадзе.

По ее словам, сегодня, когда косметология шагнула далеко вперед, нет конкретных табу на процедуры в летнее время. Самое главное — грамотно подойти к соблюдению всех требований врача, который их проводит. Причем придерживаться рекомендаций следует не только после проведения сеанса, но и за некоторое время до него, подчеркнула эксперт.

«Всегда первично не время года, когда мы оказываем подобные услуги, а подготовка и правильная консультация пациента перед процедурой. Мы тщательно собираем анамнез, взвешиваем все риски. Максимум, чего мы боимся, что будет посттравматическая пигментация. Поэтому нужна обязательная подготовка при помощи специальных препаратов и далее правильная защита после процедуры. Большое заблуждение, что только после процедуры активное солнечное излучение не должно попадать на кожу. И до процедуры тоже — две недели до и две после, если не рекомендовано по-другому вашим лечащим врачом», — объяснила косметолог.

Разумеется, есть сегодня и бюьти-процедуры, которые летом требуют большего внимания и соблюдения ограничений. К ним, по словам эксперта, можно отнести агрессивные виды шлифовки лица.

«К счастью, методики стали совсем другими. Это не то, что было пять-семь лет назад, когда мы знали только травматичную полную шлифовку лица. Сейчас есть мягкие методики, и не все они требуют воздержания от солнца. Сейчас не проблема делать ту ж саму лазерную эпиляцию в теплый период времени. Если методика агрессивная, если это шлифовка лица, например, на очень высоких параметрах, тогда, разумеется, ни о какой инсоляции не идет речи. Если это мягкие поддерживающие или стимулирующие методики, коих сейчас великое множество, то можно делать их без страха каких-либо осложнений», — заключила Евгения Арчвадзе.

Кроме того, она рекомендовала внимательно подходить к выбору косметолога и особенно пластического хирурга, обращая внимание на все необходимые для работы в этой сфере документы о высшем образовании и наличии квалификации.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы, как не нарваться на мошенников в сфере косметологии.

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