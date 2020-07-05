Инъекция отравы: Как не нарваться на мошенников в сфере косметологии?

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В период пандемии коронавируса на бьюти-рынке стало появляться все больше людей, оказывающих некачественные услуги и производящих неготовый к пользованию товар.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru

Пандемия коронавируса стала для огромной армии мошенников прекрасным поводом нажиться на проблемах людей. На этой неделе московские оперативники задержали группу, которая организовала подпольное производство средств для косметических процедур и операций.

В последние три месяца, когда многие салоны были закрыты сектор подобных услуг «на дому» взлетел до небес. А эти псевдо-производители кустарной продукции отбили себе львиную долю рынка. По самым скромным подсчетам экспертов -  сейчас порядка 50% средств, используемых в косметологии, так называемые «серые». И тут два варианта - или у них нет российского сертификата. Или, что еще хуже, их бодяжат по грязным подвалам и отправляют в клиники красоты. Сейчас отложенный спрос на эти услуги резко вырастет. И к косметологам выстроятся очереди.

Как не напороться на отраву, разбиралась Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лжехирург Алена Верди, искалечившая в Краснодаре десятки пациенток, скончалась. 

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