Инъекция отравы: Как не нарваться на мошенников в сфере косметологии?

Пандемия коронавируса стала для огромной армии мошенников прекрасным поводом нажиться на проблемах людей. На этой неделе московские оперативники задержали группу, которая организовала подпольное производство средств для косметических процедур и операций.

В последние три месяца, когда многие салоны были закрыты сектор подобных услуг «на дому» взлетел до небес. А эти псевдо-производители кустарной продукции отбили себе львиную долю рынка. По самым скромным подсчетам экспертов - сейчас порядка 50% средств, используемых в косметологии, так называемые «серые». И тут два варианта - или у них нет российского сертификата. Или, что еще хуже, их бодяжат по грязным подвалам и отправляют в клиники красоты. Сейчас отложенный спрос на эти услуги резко вырастет. И к косметологам выстроятся очереди.

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